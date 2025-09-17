67-летняя Шэрон Стоун снялась в провокационной фотосессии для глянца

Актриса Шэрон Стоун снялась для рекламной кампании бренда Mugler. Снимками она поделилась в соцсети.
67-летняя Стоун в черном жакете с глубоким декольте и серьгах с бриллиантами позировала с голым манекенщиком на кровати. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали легкий дневной макияж.
Несколько недель назад Шэрон Стоун снялась в слитном купальнике с анималистичным принтом бренда Solid & Striped. Актриса дополнила свой образ светлыми солнцезащитными очками и белой сумкой с кружевом. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала, сидя на катере.
В конце августа Шэрон Стоун стала героиней выпуска испанского журнала Harper’s Bazaar. На одной из обложек актриса предстала в платье с экстремальными разрезами по бокам. При этом знаменитость отказалась от белья. Образ Шэрон Стоун дополнила босоножками на высоких каблуках.