Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

67-летняя Шэрон Стоун снялась в провокационной фотосессии для глянца

Актриса Шэрон Стоун снялась для рекламной кампании бренда Mugler

Актриса Шэрон Стоун снялась для рекламной кампании бренда Mugler. Снимками она поделилась в соцсети.

Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Соцсети

67-летняя Стоун в черном жакете с глубоким декольте и серьгах с бриллиантами позировала с голым манекенщиком на кровати. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали легкий дневной макияж.

Несколько недель назад Шэрон Стоун снялась в слитном купальнике с анималистичным принтом бренда Solid & Striped. Актриса дополнила свой образ светлыми солнцезащитными очками и белой сумкой с кружевом. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала, сидя на катере.

В конце августа Шэрон Стоун стала героиней выпуска испанского журнала Harper’s Bazaar. На одной из обложек актриса предстала в платье с экстремальными разрезами по бокам. При этом знаменитость отказалась от белья. Образ Шэрон Стоун дополнила босоножками на высоких каблуках.