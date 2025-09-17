Ричмонд
Звезда «Секса в большом городе» впервые за долгое время вышла в свет с возлюбленным

Ким Кэтролл появилась на публике в компании Рассела Томаса

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл вышла в свет со своим возлюбленным Расселом Томасом. Пара посетила ужин Джимми Чу в лондонском Dover.

Ким Кэтролл и Рассел Томас
Ким Кэтролл и Рассел ТомасИсточник: Legion-Media.ru

Кэтролл появилась на публике в темном облегающем платье. Томас выглядел стильно в болотно-зеленом вельветовом костюме, который сочетал с голубой рубашкой.

Напомним, Кэтролл познакомилась с Томасом в 2016 году, когда он работал звукорежиссером на BBC.

«Изначально он был актером, — вспоминала она в интервью The Times, опубликованном в июне. — У него была невероятно интересная жизнь, и он прожил ее на своих условиях. Он немного бунтарь, и мне это нравится».

Кэтролл рассказала, что почти десять лет спустя они по-прежнему счастливы в отношениях: «Мы вместе уже почти десять лет. И нам весело все эти годы. Очень весело».

В интервью журналу People в 2020 году актриса отмечала: «Мне с ним комфортно. Он зажигалка, у него потрясающее чувство юмора. И он очень симпатичный!».