Звезда «Секса в большом городе» впервые за долгое время вышла в свет с возлюбленным

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл вышла в свет со своим возлюбленным Расселом Томасом. Пара посетила ужин Джимми Чу в лондонском Dover.
Кэтролл появилась на публике в темном облегающем платье. Томас выглядел стильно в болотно-зеленом вельветовом костюме, который сочетал с голубой рубашкой.
Напомним, Кэтролл познакомилась с Томасом в 2016 году, когда он работал звукорежиссером на BBC.
«Изначально он был актером, — вспоминала она в интервью The Times, опубликованном в июне. — У него была невероятно интересная жизнь, и он прожил ее на своих условиях. Он немного бунтарь, и мне это нравится».
Кэтролл рассказала, что почти десять лет спустя они по-прежнему счастливы в отношениях: «Мы вместе уже почти десять лет. И нам весело все эти годы. Очень весело».
В интервью журналу People в 2020 году актриса отмечала: «Мне с ним комфортно. Он зажигалка, у него потрясающее чувство юмора. И он очень симпатичный!».