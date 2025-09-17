Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«До и после»: Александра Бортич показала, как меняется за съемочный день

Актриса записала видео на съемочной площадке

Александра Бортич поделилась с поклонниками видео, которое сняла на съемках кино. Сначала 30-летняя актриса предстала в кадре в нежном образе.

Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

Она позировала в киновагончике в нежно-голубом платье с пышной юбкой и без бретелей, с объемной укладкой, кудрявыми волосами и нежным макияжем. Звезда комедии «Я худею» отметила, что так выглядит в начале рабочей смены.

На следующем кадре Бортич сидела вся промокшая в автомобиле. Ее волосы были растрепаны, а макияж на лице растекся. Актриса выглядела уставшей. Она отметила, что такой стала к концу съемочного дня.

Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

Поклонники иронично оценили внешние изменения. Некоторые признались, что знакомы с такой ситуацией.

«Я после свидания с тем самым», «Я представляю, какое эмоциональное выгорание после съемочного дня», «Как мы вас понимаем», «Я до и после дежурства в больнице», «Я по жизни», «Даже в конце смены богиня».

Ранее Александра Бортич снялась в образе школьницы. Актриса примерила плиссированную мини-юбку, белую футболку, черный кардиган с белым кружевным воротником, длинные носки и лакированные ботинки на шнуровке.