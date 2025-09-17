Александра Бортич поделилась с поклонниками видео, которое сняла на съемках кино. Сначала 30-летняя актриса предстала в кадре в нежном образе.
Она позировала в киновагончике в нежно-голубом платье с пышной юбкой и без бретелей, с объемной укладкой, кудрявыми волосами и нежным макияжем. Звезда комедии «Я худею» отметила, что так выглядит в начале рабочей смены.
На следующем кадре Бортич сидела вся промокшая в автомобиле. Ее волосы были растрепаны, а макияж на лице растекся. Актриса выглядела уставшей. Она отметила, что такой стала к концу съемочного дня.
Поклонники иронично оценили внешние изменения. Некоторые признались, что знакомы с такой ситуацией.
«Я после свидания с тем самым», «Я представляю, какое эмоциональное выгорание после съемочного дня», «Как мы вас понимаем», «Я до и после дежурства в больнице», «Я по жизни», «Даже в конце смены богиня».
Ранее Александра Бортич снялась в образе школьницы. Актриса примерила плиссированную мини-юбку, белую футболку, черный кардиган с белым кружевным воротником, длинные носки и лакированные ботинки на шнуровке.