Сестры Фаннинг в купальниках с глубоким декольте снялись для обложки глянца

Сестры Эль и Дакота Фаннинг стали героинями нового выпуска журнала Vanity Fair. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Актрисы позировали в красных купальниках с глубоким декольте и облегающих джинсах. Волосы им уложили мягкими локонами и сделали легкий дневной макияж с черной подводкой. В руках они держали белые хризантемы.
Актерскую карьеру Дакота Фаннинг начала в 2000 году, сыграв небольшую роль в телесериале «Скорая помощь». Стала известна после появления в детстве в таких фильмах, как «Я — Сэм», «Гнев», «Война миров» и «Паутина Шарлотты».
Эль Фаннинг признавалась, что ее не стали рассматривать на роль для фильма в известной франшизе из-за маленького количества подписчиков в Instagram.
«Однажды я не получила роль крупном проекте потому что — возможно, не только по этой причине, но и по обратной связи, которую я услышала, — потому что в то время у меня не было достаточного количества Instagram-подписчиков», — отметила звезда.
Ранее Дакоту Фаннинг раскритиковали за золотой костюм на показе.