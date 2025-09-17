Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сестры Фаннинг в купальниках с глубоким декольте снялись для обложки глянца

Сестры Эль и Дакота Фаннинг снялись в купальниках для модного журнала

Сестры Эль и Дакота Фаннинг стали героинями нового выпуска журнала Vanity Fair. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дакота и Эль Фаннинг / фото: соцсети
Дакота и Эль Фаннинг / фото: соцсети

Актрисы позировали в красных купальниках с глубоким декольте и облегающих джинсах. Волосы им уложили мягкими локонами и сделали легкий дневной макияж с черной подводкой. В руках они держали белые хризантемы.

Актерскую карьеру Дакота Фаннинг начала в 2000 году, сыграв небольшую роль в телесериале «Скорая помощь». Стала известна после появления в детстве в таких фильмах, как «Я — Сэм», «Гнев», «Война миров» и «Паутина Шарлотты».

Эль Фаннинг признавалась, что ее не стали рассматривать на роль для фильма в известной франшизе из-за маленького количества подписчиков в Instagram.

«Однажды я не получила роль крупном проекте потому что — возможно, не только по этой причине, но и по обратной связи, которую я услышала, — потому что в то время у меня не было достаточного количества Instagram-подписчиков», — отметила звезда.

Ранее Дакоту Фаннинг раскритиковали за золотой костюм на показе.