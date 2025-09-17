СМИ: Киану Ривз и Александра Грант тайно поженились

Канадский актер, звезда фильма «Матрица» Киану Ривз и художница Александра Грант тайно поженились во время путешествия по Европе, передает RadarOnline со ссылкой на источник в окружении пары.
«Свадьба состоялась в Европе этим летом, очень интимная и очень сдержанная. Киану и Александра ценят свою частную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне для них идеально подходит», — заявил собеседник издания.
Напомним, Ривз и Грант познакомились во время работы над книгой «Ода счастью», которая вышла в 2011 году. Художница дополнила произведение иллюстрациями. После этого долгое время они оставались в дружеских отношениях, а в 2019 — объявили себя парой.
Ранее стало известно, что Киану Ривз дебютирует на Бродвее в легендарной постановке «В ожидании Годо».