СМИ: Киану Ривз и Александра Грант тайно поженились

Ривз и Грант познакомились во время работы над книгой «Ода счастью», которая вышла в 2011 году
Киану Ривз и Александра Грант
Киану Ривз и Александра ГрантИсточник: Legion-Media.ru

Канадский актер, звезда фильма «Матрица» Киану Ривз и художница Александра Грант тайно поженились во время путешествия по Европе, передает RadarOnline со ссылкой на источник в окружении пары.

«Свадьба состоялась в Европе этим летом, очень интимная и очень сдержанная. Киану и Александра ценят свою частную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне для них идеально подходит», — заявил собеседник издания.

Напомним, Ривз и Грант познакомились во время работы над книгой «Ода счастью», которая вышла в 2011 году. Художница дополнила произведение иллюстрациями. После этого долгое время они оставались в дружеских отношениях, а в 2019 — объявили себя парой.

Ранее стало известно, что Киану Ривз дебютирует на Бродвее в легендарной постановке «В ожидании Годо».