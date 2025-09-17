Рене Зеллвегер впервые за долгое время засняли с ее возлюбленным, 46-летним британским ведущим Энтом Анстедом. 56-летняя актриса накануне посетила футбольный матч, в котором был задействован ее любимый.
На трибунах звезда франшизы «Дневник Бриджит Джонс» сидела рядом с шестилетним сыном Анстеда, а после игры поцеловала своего избранника. Этот момент успели запечатлеть папарацци.
Рене Зеллвегер и Энт Анстед познакомились в 2021 году на съемках шоу «Звездный ремонт: четыре колеса». Как сообщают западные СМИ, возлюбленный актрисы, который старше нее на десять лет, готов сделать ей предложение. Однако Зеллвегер пока не спешит выходить замуж.
Телеведущий ранее дважды был женат. В первом союзе с Луизой Анстед у него родились дочь Амели (ей сейчас 21 год) и сын Арчи (ему 18 лет). Во втором браке с Кристиной Хаак на свет появился Хадсон.
Зелвеггер подружилась с Хаак, а также нашла общий язык с детьми своего избранника. Сама актриса была замужем только один раз. В 2005 году звезда вышла замуж за музыканта Кенни Чесни, но через четыре месяца развелась с ним.
Также она была обручена с актером Джимом Керри, но свадьба пары так и не состоялась. В 2019 году Зеллвегер рассталась с музыкантом Дойлом Брамхоллом II, с которым до этого встречалась семь лет.