Пятилетний сын звезды сериала «Тест на беременность» дебютировал в кино

Пятилетний сын звезды сериала «Тест на беременность» Евгения Пронина дебютировал в кино. Актер сам рассказал об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он также показал кадры со съемочной площадки, где мальчик изображал юного шахматиста.
«Первые съемки моего сына в Армении. Горжусь безмерно. Первая роль Гарри, какое счастье», — написал артист.
Пронин растит первенца от продюсера Кристины Арустамовой, с которой познакомился во время модного показа. Актер рассказывал в интервью, что был сражен красотой армянки, засмотрелся на нее и упал с гироскутера к ее ногам. Звезда «Теста на беременность» решил с пользой использовать неловкий момент и пригласил девушку в театр на спектакль со своим участием — так начал развиваться их роман.
31 декабря 2019 года у пары родился сын, а в декабре 2024 года артист публично заявил, что жена ушла от него. По словам артиста, экс-супруга живет с ребенком в Ереване, но не препятствует его встречам с Гарри.
Недавно артист признался, что его жизнь заиграла новыми красками после развода и он вновь ощущает себя счастливым.
Ранее Евгений Пронин воссоединился с семьей спустя год разлуки.