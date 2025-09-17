55-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с вырезами

Супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в платье с вырезами. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
55-летняя знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Битва за битвой», которая прошла в кинотеатре Odeon Luxe в Лондоне. Супермодель предстала перед фотографами в черном макси-платье с вырезами и туфлях на каблуках в тон. Манекенщица добавила к образу клатч, серьги и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.
В августе звезда опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черном крошечном бикини и темно-коричневых солнцезащитных очках. Манекенщица также надела браслеты и золотое ожерелье. Звезда подиумов была запечатлена с уложенными в локоны распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Супермодель стояла в бассейне на фоне виллы.
Ранее Наоми Кэмпбелл показала редкое архивное фото с Клаудией Шиффер.