Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

55-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с вырезами

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала фигуру в платье с вырезами

Супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в платье с вырезами. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Наоми Кэмпбелл
Наоми КэмпбеллИсточник: Legion-Media.ru

55-летняя знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Битва за битвой», которая прошла в кинотеатре Odeon Luxe в Лондоне. Супермодель предстала перед фотографами в черном макси-платье с вырезами и туфлях на каблуках в тон. Манекенщица добавила к образу клатч, серьги и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

В августе звезда опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черном крошечном бикини и темно-коричневых солнцезащитных очках. Манекенщица также надела браслеты и золотое ожерелье. Звезда подиумов была запечатлена с уложенными в локоны распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Супермодель стояла в бассейне на фоне виллы.

Ранее Наоми Кэмпбелл показала редкое архивное фото с Клаудией Шиффер.