«Удивительная миссис Мейзел» запомнилась зрителям остроумными монологами. Но Рэйчел Броснахэн шутит, что не смогла бы их произносить без корсета... и в то же время именно он чуть не стоил ей здоровья. Из-за постоянного сжатия несколько ребер актрисы будто срослись. Глубоко вдохнуть Рейчел непросто до сих пор — вот уж точно цена за икону стиля 50-х.