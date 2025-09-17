Мы привыкли восхищаться роскошными платьями, сверкающими корсетами и супергеройскими костюмами на экране. Но редко задумываемся о том, что за красотой часто скрывается самая настоящая пытка. Звезды улыбаются в кадре, танцуют и спасают мир, а за кулисами мечтают поскорее сбросить эти килограммы ткани и металла.
Собрали самые впечатляющие истории актрис, для которых наряд в кино оказался настоящим испытанием на выносливость.
1. Эмма Стоун и «Фаворитка» с корсетом-истязателем
В «Фаворитке» актрисе впервые пришлось надеть корсет — и опыт оказался незабываемым. Эмма Стоун шутит, что ее органы буквально поменяли расположение: «Мое тело выглядело иначе еще месяц после съемок». Корсет придавал осанку, но заодно лишал воздуха, превращая каждый вдох в маленький подвиг. Зато теперь актриса смеется: дыхалка стала такой, что можно задерживать воздух под водой на рекордное время.
2. Дэрил Ханна и кровавая русалка
Хвост актрисы в фильме «Всплеск» выглядел чарующе, но носить его было кошмаром. Дэрил Ханна рассказывала, что плавник натирал ноги до крови и весил так много, что она предпочитала не снимать его даже на обеде. Коллеги Джон Кэнди и Том Хэнкс подкармливали Дэрил картошкой фри прямо в воде — сцена, достойная отдельной романтической комедии.
3. Рэйчел Броснахэн и жертвы ради стиля
«Удивительная миссис Мейзел» запомнилась зрителям остроумными монологами. Но Рэйчел Броснахэн шутит, что не смогла бы их произносить без корсета... и в то же время именно он чуть не стоил ей здоровья. Из-за постоянного сжатия несколько ребер актрисы будто срослись. Глубоко вдохнуть Рейчел непросто до сих пор — вот уж точно цена за икону стиля 50-х.
4. Мишель Пфайффер и латексная ловушка
Костюм Женщины-кошки в блокбастере «Бэтмен возвращается» был легендой — блестящий, опасный, сексуальный. Но за кулисами актрису буквально «вакуумировали» внутрь латекса, смазывали силиконом и не оставляли даже возможности сходить в туалет. Маска давила на лицо, когти цеплялись за все подряд. «Самый неудобный костюм в моей жизни», — призналась Мишель Пфайффер.
5. Дженнифер Лоуренс и синие муки Мистик
Образ Мистик из «Людей Икс» — это не костюм, а литры краски и килограммы протезов. Кожа Дженнифер Лоуренс не выдержала постоянных химикатов: на ней появились сыпь, ожоги, пузыри. «В двадцать лет я не думала о токсинах. В двадцать пять уже понимала: вдыхать то, что не можешь даже выговорить, — плохая идея», — шутила актриса.
6. Натали Портман и молчаливая выдержка
На съемках «Еще одна из рода Болейн» Натали Портман терпела боль молча. Корсеты врезались в ребра, но она не жаловалась. За подругу вступилась Скарлетт Йоханссон, подзывая костюмеров в перерывах: «Эй, у Натали болит ребро, помогите!» Иногда дружба на съемочной площадке важнее, чем историческая точность.
7. Лили Джеймс и бремя сказки
Голубое платье Золушки в одноименном фильме 2015 года выглядело волшебно, но было таким тяжелым и тесным, что Лили Джеймс едва могла танцевать. Каждый пируэт сопровождался паузой для того, чтобы распустить корсет и снова вдохнуть. Актриса признавалась: да, наряд сделал ее настоящей принцессой — но хорошо, что только на время съемок.
8. Скарлетт Йоханссон и галлюцинации «Черной вдовы»
Обтягивающий костюм в «Мстителях» напоминал гидрокостюм. Во время сцены на крыше актрисе стало так жарко, что она начала галлюцинировать. А вечером Скарлетт буквально выжимала пот из носков. Так что гламур Голливуда в реальности оказался больше похож на экстремальный марафон.
9. Сальма Хайек и борьба с клаустрофобией
Для «Вечных» Сальме Хайек пришлось надеть тяжелый герметичный костюм. Актриса признавалась, что ее охватывал ужас: «Я думала, что задохнусь». Но когда она увидела себя в образе, то испытала трепет: «Мексиканка в костюме супергероя — это реальность». Так что иногда страх становится частью вдохновения.
Голливудские костюмы — это всегда баланс между зрелищем и мучением. Нам показывают идеальную картинку, но за ней стоят актрисы, которые терпят жар, боль, а иногда и травмы. И, может быть, именно это придает их персонажам реалистичность.