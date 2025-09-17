Ричмонд
Платья-ловушки и корсеты-пытки: 9 актрис, которые страдали ради кино

Они выглядели безупречно на экране, но за кадром едва дышали, теряли сознание и получали травмы. Эти костюмы стали настоящим испытанием для актрис Голливуда
Олеся Лаврова
Автор Кино Mail
Эмма Стоун в фильме Фаворитка
Эмма Стоун в фильме «Фаворитка»

Мы привыкли восхищаться роскошными платьями, сверкающими корсетами и супергеройскими костюмами на экране. Но редко задумываемся о том, что за красотой часто скрывается самая настоящая пытка. Звезды улыбаются в кадре, танцуют и спасают мир, а за кулисами мечтают поскорее сбросить эти килограммы ткани и металла.

Собрали самые впечатляющие истории актрис, для которых наряд в кино оказался настоящим испытанием на выносливость.

1. Эмма Стоун и «Фаворитка» с корсетом-истязателем

Эмма Стоун в фильме Фаворитка
Эмма Стоун в фильме «Фаворитка»

В «Фаворитке» актрисе впервые пришлось надеть корсет — и опыт оказался незабываемым. Эмма Стоун шутит, что ее органы буквально поменяли расположение: «Мое тело выглядело иначе еще месяц после съемок». Корсет придавал осанку, но заодно лишал воздуха, превращая каждый вдох в маленький подвиг. Зато теперь актриса смеется: дыхалка стала такой, что можно задерживать воздух под водой на рекордное время.

2. Дэрил Ханна и кровавая русалка

Дэрил Ханна в фильме Всплеск
Дэрил Ханна в фильме «Всплеск»

Хвост актрисы в фильме «Всплеск» выглядел чарующе, но носить его было кошмаром. Дэрил Ханна рассказывала, что плавник натирал ноги до крови и весил так много, что она предпочитала не снимать его даже на обеде. Коллеги Джон Кэнди и Том Хэнкс подкармливали Дэрил картошкой фри прямо в воде — сцена, достойная отдельной романтической комедии.

3. Рэйчел Броснахэн и жертвы ради стиля

Рэйчел Броснахэн в сериале Удивительная миссис Мейзел
Рэйчел Броснахэн в сериале «Удивительная миссис Мейзел»

«Удивительная миссис Мейзел» запомнилась зрителям остроумными монологами. Но Рэйчел Броснахэн шутит, что не смогла бы их произносить без корсета... и в то же время именно он чуть не стоил ей здоровья. Из-за постоянного сжатия несколько ребер актрисы будто срослись. Глубоко вдохнуть Рейчел непросто до сих пор — вот уж точно цена за икону стиля 50-х.

4. Мишель Пфайффер и латексная ловушка

Мишель Пфайффер в фильме Бэтмен возвращается
Мишель Пфайффер в фильме «Бэтмен возвращается»Источник: Rex / Fotodom.ru

Костюм Женщины-кошки в блокбастере «Бэтмен возвращается» был легендой — блестящий, опасный, сексуальный. Но за кулисами актрису буквально «вакуумировали» внутрь латекса, смазывали силиконом и не оставляли даже возможности сходить в туалет. Маска давила на лицо, когти цеплялись за все подряд. «Самый неудобный костюм в моей жизни», — призналась Мишель Пфайффер.

5. Дженнифер Лоуренс и синие муки Мистик

Дженнифер Лоуренс в фильме Люди Икс: Дни минувшего будущего
Дженнифер Лоуренс в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

Образ Мистик из «Людей Икс» — это не костюм, а литры краски и килограммы протезов. Кожа Дженнифер Лоуренс не выдержала постоянных химикатов: на ней появились сыпь, ожоги, пузыри. «В двадцать лет я не думала о токсинах. В двадцать пять уже понимала: вдыхать то, что не можешь даже выговорить, — плохая идея», — шутила актриса.

6. Натали Портман и молчаливая выдержка

Скарлетт Йоханссон и Натали Портман в фильме Еще одна из рода Болейн
Скарлетт Йоханссон и Натали Портман в фильме «Еще одна из рода Болейн»

На съемках «Еще одна из рода Болейн» Натали Портман терпела боль молча. Корсеты врезались в ребра, но она не жаловалась. За подругу вступилась Скарлетт Йоханссон, подзывая костюмеров в перерывах: «Эй, у Натали болит ребро, помогите!» Иногда дружба на съемочной площадке важнее, чем историческая точность.

7. Лили Джеймс и бремя сказки

Лили Джеймс в фильме Золушка
Лили Джеймс в фильме «Золушка»

Голубое платье Золушки в одноименном фильме 2015 года выглядело волшебно, но было таким тяжелым и тесным, что Лили Джеймс едва могла танцевать. Каждый пируэт сопровождался паузой для того, чтобы распустить корсет и снова вдохнуть. Актриса признавалась: да, наряд сделал ее настоящей принцессой — но хорошо, что только на время съемок.

8. Скарлетт Йоханссон и галлюцинации «Черной вдовы»

Скарлетт Йоханссон в фильме Мстители: Эра Альтрона
Скарлетт Йоханссон в фильме «Мстители: Эра Альтрона»

Обтягивающий костюм в «Мстителях» напоминал гидрокостюм. Во время сцены на крыше актрисе стало так жарко, что она начала галлюцинировать. А вечером Скарлетт буквально выжимала пот из носков. Так что гламур Голливуда в реальности оказался больше похож на экстремальный марафон.

9. Сальма Хайек и борьба с клаустрофобией

Сальма Хайек в фильме Вечные
Сальма Хайек в фильме «Вечные»

Для «Вечных» Сальме Хайек пришлось надеть тяжелый герметичный костюм. Актриса признавалась, что ее охватывал ужас: «Я думала, что задохнусь». Но когда она увидела себя в образе, то испытала трепет: «Мексиканка в костюме супергероя — это реальность». Так что иногда страх становится частью вдохновения.

Голливудские костюмы — это всегда баланс между зрелищем и мучением. Нам показывают идеальную картинку, но за ней стоят актрисы, которые терпят жар, боль, а иногда и травмы. И, может быть, именно это придает их персонажам реалистичность.