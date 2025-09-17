Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

68-летняя звезда «Рабыни Изауры» раскрыла отношение к пластике

Актриса Луселия Сантуш заявила, что у моды на пластику есть опасные последствия
Луселия Сантуш
Луселия СантушИсточник: Legion-Media.ru

Бразильская актриса Луселия Сантуш раскрыла отношение к пластике. Своими мыслями она поделилась в интервью программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

68-летняя звезда сериала «Рабыня Изаура» призналась, что много лет назад сделала подтяжку лица. По словам артистки, она больше не обращается за помощью к хирургам и косметологам.

«Я себя очень хорошо чувствую с моим лицом», — отметила знаменитость.

В то же время знаменитость заявила, что женщины должны любить и принимать себя.

«В наше время много девушек, которые перебарщивают с пластикой. Это не красота! Обидно, что девушки не понимают, что они становятся некрасивыми. И все они одинаковые. У моды на одинаковые силиконовые лица есть опасные последствия», — объяснила звезда.

Ранее американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секреты красоты после слухов о пластике.