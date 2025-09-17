Анна Хилькевич показала годовалую дочь в день ее рождения

Звезда «Универа» Анна Хилькевич показала свою годовалую дочь. Актриса поделилась в соцсетях семейными кадрами, снятыми дома в день рождения Оливии. Девочке исполнился год.
«Сегодня день рождения у моей Оливии. Маленького человечка, с которой я узнала, что такое осознанное материнство и ощущение настоящей многодетной семьи. Именно с ней я впервые понимаю, что чувствуют бабушки, когда у них появляются внуки. С первой дочкой я, конечно, совершала много ошибок. Со второй — меньше, но сложности тоже были. А третий малыш просто купается в любви. И, наверное, самоощущение Оливии напрямую связано с той атмосферой, в которой она живет и растет. Это абсолютно непосредственный, счастливый, всегда улыбающийся, энергичный и спокойный ребенок, который познает этот мир так, как и должен малыш», — призналась артистка.
Знаменитость рассказывала, что ее третьи роды длились 28 часов. По словам звезды, все пошло не по плану, но удалось обойтись без кесарева. Актриса назвала дочь Оливией, потому что «увидела» это имя сразу после появления девочки.
Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. У супругов три дочери: помимо Оливии, они также растят девятилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию. Звезда отмечала, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка.
Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам артистки, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.
