Анна Хилькевич показала годовалую дочь в день ее рождения

«Сегодня день рождения у моей Оливии. Маленького человечка, с которой я узнала, что такое осознанное материнство и ощущение настоящей многодетной семьи. Именно с ней я впервые понимаю, что чувствуют бабушки, когда у них появляются внуки. С первой дочкой я, конечно, совершала много ошибок. Со второй — меньше, но сложности тоже были. А третий малыш просто купается в любви. И, наверное, самоощущение Оливии напрямую связано с той атмосферой, в которой она живет и растет. Это абсолютно непосредственный, счастливый, всегда улыбающийся, энергичный и спокойный ребенок, который познает этот мир так, как и должен малыш», — призналась артистка.