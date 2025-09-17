Хилари Дафф пошутила, что не прочь оставить своих четверых детей в самолете

37-летняя Хилари Дафф поделилась забавной фотографией в своих социальных сетях, поинтересовавшись у подписчиков, были ли они когда-нибудь на ее месте. На снимке артистка держит бокал вина, расслабляясь в ванне с пеной.
«Лайкните это, если вы когда-нибудь хотели оставить своих детей в самолете. Сегодня я была близка к этому», — подписала Хилари кадр.
Знаменитость является мамой четырех детей: годовалой Таунс Мидоу, четырехлетней Мэй Джеймс и шестилетней Бэнкс Вайолет, которые появились в браке с музыкантом Мэттью Комой, а также 13-летнего Луки Круза, который был рожден от игрока НХЛ Майка Комри.
В июне этого года Хилари поделилась небольшим видео, в котором она рассказывает об отдыхе со своей семьи на Гавайях. Артистка отметила, что именно во время этого отпуска ее младшая дочь сделала свои первые шаги.