Зепюр Прилучная-Брутян в личном блоге показала архивное детское фото своего мужа Павла Прилучного. На черно-белом фото будущий актер радостно улыбался.
«Угадайте, кто это?» — обратилась 29-летняя актриса к поклонникам.
Многие заметили, что на Прилучного очень похожа его девятилетняя дочь Мия, которая родилась в его первом браке с актрисой Агатой Муцениеце. Другие считают, что младший сын Микаэль — копия знаменитого отца.
«Это Павел, а Мия его копия», «Это Павел, и только Миюха на него похожа», «Миюша — копия», «Микаэль — просто вылитый Павел, во всем похожи», «Как Микаэль похож сейчас на отца. Может, поменяется еще, конечно, но сейчас мини-Павел», «Сначала подумала, что это Мия», «Мия — копия отец».
Напомним, у Павла Прилучного в первом браке с Агатой Муцениеце родились сын Тимофей и дочь Мия. В 2020 году звезды развелись.
Спустя два года Прилучный женился на Зепюр Брутян. В 2023-м у них родился сын Микаэль. Муцениеце в конце августа 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. В скором времени у пары должна родиться дочь.
Ранее Павел Прилучный высказался о своем двухлетнем сыне. Актер назвал сына «тестостероновым мужичком».