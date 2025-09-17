Режиссер Абдель Фаттах: не надо сравнивать «Няню Оксану» и «Мою прекрасную няню»

«Мне, как зрителю, хочется иногда, чтобы в кино никто ничего не играл. Я ужасно не люблю переигрывающих актеров. А в Олесе я увидела все, что мне нужно. Она — самобытный человек, ей не надо ничего играть для этой роли. В первой серии ее героиня немного утрированная, наверное, но потом она уже адаптируется к жизни в столице и меняется», — рассказала Абдель Фаттах.