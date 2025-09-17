Режиссер Абдель Фаттах: не надо сравнивать «Няню Оксану» и «Мою прекрасную няню»

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Семейная комедия «Няня Оксана» выйдет 29 сентября на канале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier. Основой для нее стал известный сериал «Моя прекрасная няня», но сравнивать эти два проекта точно не стоит, рассказала ТАСС режиссер-постановщик Евгения Абдель Фаттах.
Первые две серии проекта представили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит на курорте «Роза Хутор».
По словам Абдель Фаттах, приступая к съемкам она ставила задачу сделать именно расслабляющий контент, от просмотра которого можно получить эстетическое удовольствие.
«В нем взята основа моего любимого сериала, именно основа — подложка, грубо говоря. Есть девушка, она приехала из Краснодара, попала в семью, стала работать с детьми. Но у нас не было задачи сделать из этого ремейк или еще что-то. Олеся — отдельно существующая личность, харизматичный человек. Ее нельзя ни с кем сравнивать», — рассказала она.
«Это просто шоу, и воспринимать его нужно именно как шоу, развлекательный контент. Надо сесть, просто посмотреть и забыть обо всем», — добавила режиссер.
Главную роль в проекте исполняет блогер и телеведущая Олеся Иванченко. По словам режиссера, отсутствие профессионального актерского опыта у Иванченко сыграло положительную роль.
«Мне, как зрителю, хочется иногда, чтобы в кино никто ничего не играл. Я ужасно не люблю переигрывающих актеров. А в Олесе я увидела все, что мне нужно. Она — самобытный человек, ей не надо ничего играть для этой роли. В первой серии ее героиня немного утрированная, наверное, но потом она уже адаптируется к жизни в столице и меняется», — рассказала Абдель Фаттах.
Изначально выбор актрисы был самой сложной задачей для режиссера.
«Профессиональным актрисам ведь нужно было изобразить эту легкость. Поэтому был большой кастинг. И Олеся к нам приходила дважды», — пояснила она.
О съемках второго сезона говорить пока рано, но «затравочка» для него есть, добавила собеседница агентства.
О фестивале
Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходит в этом году на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября.