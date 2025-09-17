Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны дата и место похорон режиссера Юрия Бутусова

Театр Ленсовета: режиссера Бутусова похоронят на Кунцевском кладбище 21 сентября
Юрий Бутусов
Юрий БутусовИсточник: Legion-Media.ru

Российского режиссера Юрия Бутусова похоронят в Москве на Кунцевском кладбище 21 сентября. Об этом сообщает Театр имени Ленсовета в своем Telegram-канале.

«Друзья, появилась информация о похоронах Юрия Николаевича Бутусова. Они состоятся в Москве на Кунцевском кладбище 21 сентября в 12:00», — говорится в сообщении.

23 августа у театра им. А. С. Пушкина создали стихийный мемориал. Он расположился под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленной Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году. Поклонники режиссера приносили цветы, фотографии и свечи.

В этот же день проходила гражданская панихида по театральному режиссеру Бутусову.

Режиссера не стало 9 августа, ему было 63 года. Как рассказали близкие, он утонул во время отдыха в Болгарии. Он был многократным лауреатом премий «Золотая маска», «Золотой софит», а также получал награды «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».