Стали известны дата и место похорон режиссера Юрия Бутусова

Режиссера не стало 9 августа, ему было 63 года. Как рассказали близкие, он утонул во время отдыха в Болгарии. Он был многократным лауреатом премий «Золотая маска», «Золотой софит», а также получал награды «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».