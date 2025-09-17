По сюжету, два пришельца прибывают на Землю, чтобы найти сбежавшего сына Императора целой галактики. Гуманоиды принимают облик обычных людей — супругов Антона и Марины. Теперь они ходят на работу, встречаются с друзьями и решают бытовые проблемы. И если лже-Марина помнит о важной миссии, то лже-Антон с удовольствием бы остался на Земле навсегда.