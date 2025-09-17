Вышли кадры со съемок комедийного сериала «Планетяне». Максим Лагашкин и Екатерина Стулова играют в проекте инопланетных пришельцев, вынужденных осваиваться в земных реалиях.
По сюжету, два пришельца прибывают на Землю, чтобы найти сбежавшего сына Императора целой галактики. Гуманоиды принимают облик обычных людей — супругов Антона и Марины. Теперь они ходят на работу, встречаются с друзьями и решают бытовые проблемы. И если лже-Марина помнит о важной миссии, то лже-Антон с удовольствием бы остался на Земле навсегда.
По словам режиссера сериала Урала Сафина, сериал — про любовь, про то непреодолимое чувство, с которым невозможно бороться. Возможно, поэтому на главные роли пригласили Максима Лагашкина и Екатерину Стулову, супругов в реальной жизни.
«Наивность и чистота одного героя, Антона, и конфликтность и фанатичное исполнение миссии второй героини, Марины, заставляет героев попадать в разные забавные ситуации и, в конечном итоге, влюбляет обоих в эту планету», — рассказала Екатерина Стулова.
В «Планетянах» также играют Ян Цапник, Тарас Кузьмин, Алексей Розин, Марина Доможирова, Татьяна Орлова и другие актеры.
Сериал «Планетяне» выйдет на канале ТНТ 22 сентября.