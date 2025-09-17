Ричмонд
Максим Лагашкин с женой играют пришельцев в комедии: кадры со съемок

Максим Лагашкин и Екатерина Стулова снялись в сериале «Планетяне»
Максим Лагашкин и Екатерина Стулова на съемках сериала «Планетяне»
Максим Лагашкин и Екатерина Стулова на съемках сериала «Планетяне»

Вышли кадры со съемок комедийного сериала «Планетяне». Максим Лагашкин и Екатерина Стулова играют в проекте инопланетных пришельцев, вынужденных осваиваться в земных реалиях.

По сюжету, два пришельца прибывают на Землю, чтобы найти сбежавшего сына Императора целой галактики. Гуманоиды принимают облик обычных людей — супругов Антона и Марины. Теперь они ходят на работу, встречаются с друзьями и решают бытовые проблемы. И если лже-Марина помнит о важной миссии, то лже-Антон с удовольствием бы остался на Земле навсегда.

Екатерина Стулова на съемках сериала «Планетяне»
Екатерина Стулова на съемках сериала «Планетяне»
Максим Лагашкин на съемках сериала «Планетяне»
Максим Лагашкин на съемках сериала «Планетяне»

По словам режиссера сериала Урала Сафина, сериал — про любовь, про то непреодолимое чувство, с которым невозможно бороться. Возможно, поэтому на главные роли пригласили Максима Лагашкина и Екатерину Стулову, супругов в реальной жизни.

Максим Лагашкин на съемках сериала «Планетяне»
Максим Лагашкин на съемках сериала «Планетяне»
Максим Лагашкин, Ян Цапник и Екатерина Стулова на съемках сериала «Планетяне»
Максим Лагашкин, Ян Цапник и Екатерина Стулова на съемках сериала «Планетяне»

«Наивность и чистота одного героя, Антона, и конфликтность и фанатичное исполнение миссии второй героини, Марины, заставляет героев попадать в разные забавные ситуации и, в конечном итоге, влюбляет обоих в эту планету», — рассказала Екатерина Стулова.

Максим Лагашкин на съемках сериала «Планетяне»
Максим Лагашкин на съемках сериала «Планетяне»
Екатерина Стулова и Алексей Розин на съемках сериала «Планетяне»
Екатерина Стулова и Алексей Розин на съемках сериала «Планетяне»

В «Планетянах» также играют Ян Цапник, Тарас Кузьмин, Алексей Розин, Марина Доможирова, Татьяна Орлова и другие актеры.

Сериал «Планетяне» выйдет на канале ТНТ 22 сентября.