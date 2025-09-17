Новый сезон «Ведьмака» уже снят и готовится к выходу на Netflix. Самое заметное изменение — в главной роли Геральта зрители увидят Лиама Хемсворта, который заменил Генри Кавилла. В статье расскажем, когда ждать премьеру, как проходили съемки, кто вошел в актерский состав и что известно о сюжете новых серий.
Когда выйдет 4 сезон сериала «Ведьмак»: последние новости
Премьера четвертого сезона «Ведьмака» назначена на 30 октября 2025 года. Все серии выйдут сразу на Netflix, без разделения на части, как это было раньше. Четвертый и пятый сезоны снимаются подряд: пятый станет последним и завершит историю по книгам Анджея Сапковского. Одним из главных изменений проекта станет роль Геральта — вместо Генри Кавилла в кадре появится Лиам Хемсворт.
Как проходили съемки 4 сезона сериала «Ведьмак»
Съемки начались в апреле 2024 года и завершились в октябре того же года. Основная работа велась в студии Longcross в Великобритании, а также на различных натурных локациях по всей стране.
Одним из самых обсуждаемых моментов стало появление Лиама Хемсворта в роли Геральта. В тизере, выпущенном в сентябре 2025 года, он сражается с призраком, демонстрируя уверенность в новом образе.
Съемочная группа активно использовала визуальные эффекты для создания магических сцен и монстров, что обещает зрителям зрелищное продолжение истории.
Кто сыграл в 4 сезоне сериала «Ведьмак»
В четвертом сезоне сериала «Ведьмак» состав актеров претерпел некоторые изменения. Лиам Хемсворт заменил Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. Также появились новые персонажи, такие как Регис и Золтан Хивай.
Ключевые актеры и их роли:
Лиам Хемсворт — Геральт из Ривии;
Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга;
Фрейя Аллан — Цирилла;
Джои Бэти — Лютик;
Лоренс Фишберн — Регис;
Дэнни Вудберн — Золтан Хивай.
Что известно о содержании 4 сезона
Четвертый сезон сериала «Ведьмак» продолжает сюжетную линию, начатую в предыдущих сериях. После событий, потрясших Континент, Геральт, Йеннифэр и Цирилла оказываются разъединены войной и новыми врагами. Их пути расходятся, появляются новые цели и неожиданные союзники. Если герои смогут принять их как часть новой семьи, у них появится шанс выжить и воссоединиться.
В сюжете четвертого сезона разворачиваются события, описанные в книгах Анджея Сапковского: «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера». Создатели сериала уже подтвердили, что четвертый и пятый сезоны снимаются подряд и завершат экранизацию цикла.
Интересные факты о сериале «Ведьмак»
Ниже собраны интересные факты о сериале «Ведьмак», связанные с производством:
Генри Кавилл, сыгравший Геральта в первых сезонах, был знаком с вселенной «Ведьмака» через видеоигру «Ведьмак 3: Дикая охота».
В четвертом сезоне произошла смена актера, исполняющего роль Весемира: Питер Муллан заменил Кима Бодни.
Бюджет первых двух сезонов составил около 318,7 миллиона долларов, что примерно соответствует 12 миллионам долларов на серию — сопоставимо с «Игрой престолов».
Саундтрек к сериалу создан с использованием более 60 различных инструментов, в том числе традиционных барабанов, гонги, китайской флейты сюнь и колесной лиры.