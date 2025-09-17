Ричмонд
Что известно о 4 сезоне сериала «Ведьмак»: когда премьера и кто сыграет Геральта

Четвертый сезон «Ведьмака» еще не стартовал, но уже стал популярным. Рассказываем, когда выйдут новые серии и что ждать от премьеры.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Ведьмак
Кадр из сериала «Ведьмак»

Новый сезон «Ведьмака» уже снят и готовится к выходу на Netflix. Самое заметное изменение — в главной роли Геральта зрители увидят Лиама Хемсворта, который заменил Генри Кавилла. В статье расскажем, когда ждать премьеру, как проходили съемки, кто вошел в актерский состав и что известно о сюжете новых серий.

Когда выйдет 4 сезон сериала «Ведьмак»: последние новости

Премьера четвертого сезона «Ведьмака» назначена на 30 октября 2025 года. Все серии выйдут сразу на Netflix, без разделения на части, как это было раньше. Четвертый и пятый сезоны снимаются подряд: пятый станет последним и завершит историю по книгам Анджея Сапковского. Одним из главных изменений проекта станет роль Геральта — вместо Генри Кавилла в кадре появится Лиам Хемсворт.

Как проходили съемки 4 сезона сериала «Ведьмак»

Съемки начались в апреле 2024 года и завершились в октябре того же года. Основная работа велась в студии Longcross в Великобритании, а также на различных натурных локациях по всей стране.

Кадр из сериала Ведьмак
Кадр из сериала «Ведьмак»

Одним из самых обсуждаемых моментов стало появление Лиама Хемсворта в роли Геральта. В тизере, выпущенном в сентябре 2025 года, он сражается с призраком, демонстрируя уверенность в новом образе.

Съемочная группа активно использовала визуальные эффекты для создания магических сцен и монстров, что обещает зрителям зрелищное продолжение истории. 

Кто сыграл в 4 сезоне сериала «Ведьмак»

В четвертом сезоне сериала «Ведьмак» состав актеров претерпел некоторые изменения. Лиам Хемсворт заменил Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. Также появились новые персонажи, такие как Регис и Золтан Хивай.

Лиам Хемсворт в сериале Ведьмак
Лиам Хемсворт в сериале «Ведьмак»

Ключевые актеры и их роли:

Что известно о содержании 4 сезона

Четвертый сезон сериала «Ведьмак» продолжает сюжетную линию, начатую в предыдущих сериях. После событий, потрясших Континент, Геральт, Йеннифэр и Цирилла оказываются разъединены войной и новыми врагами. Их пути расходятся, появляются новые цели и неожиданные союзники. Если герои смогут принять их как часть новой семьи, у них появится шанс выжить и воссоединиться.

В сюжете четвертого сезона разворачиваются события, описанные в книгах Анджея Сапковского: «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера». Создатели сериала уже подтвердили, что четвертый и пятый сезоны снимаются подряд и завершат экранизацию цикла. 

Кадр из сериала Ведьмак
Кадр из сериала «Ведьмак»

Интересные факты о сериале «Ведьмак»

Ниже собраны интересные факты о сериале «Ведьмак», связанные с производством:

  • Генри Кавилл, сыгравший Геральта в первых сезонах, был знаком с вселенной «Ведьмака» через видеоигру «Ведьмак 3: Дикая охота».

  • В четвертом сезоне произошла смена актера, исполняющего роль Весемира: Питер Муллан заменил Кима Бодни.

  • Бюджет первых двух сезонов составил около 318,7 миллиона долларов, что примерно соответствует 12 миллионам долларов на серию — сопоставимо с «Игрой престолов».

  • Саундтрек к сериалу создан с использованием более 60 различных инструментов, в том числе традиционных барабанов, гонги, китайской флейты сюнь и колесной лиры.