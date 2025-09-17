Премьера четвертого сезона «Ведьмака» назначена на 30 октября 2025 года. Все серии выйдут сразу на Netflix, без разделения на части, как это было раньше. Четвертый и пятый сезоны снимаются подряд: пятый станет последним и завершит историю по книгам Анджея Сапковского. Одним из главных изменений проекта станет роль Геральта — вместо Генри Кавилла в кадре появится Лиам Хемсворт.