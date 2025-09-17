Ричмонд
Комедия «Нескромные» не выйдет в российский прокат

Фильму не дали прокатное удостоверение, сообщили в пресс-службе компании «Атмосфера кино»

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Американский комедийный фильм «Нескромные» с Дакотой Джонсон в главной роли не выйдет в российский прокат 25 сентября из-за отсутствия прокатного удостоверения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Атмосфера кино».

«Фильм “Нескромные” не выйдет в ранее заявленную дату по причине невыдачи прокатного удостоверения», — говорится в сообщении.

Согласно сюжету, влюбленная пара решает справиться с кризисом в своих отношениях и, следуя примеру друзей, пробуют открытые отношения. Однако вскоре эксперимент начинает выходить из-под контроля.

Главные роли в фильме также исполнили Адриа Архона, Кайл Марвин и Майкл Анджело Ковино, который выступил режиссером и автором сценария картины.