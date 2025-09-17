Комедия «Нескромные» не выйдет в российский прокат

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Американский комедийный фильм «Нескромные» с Дакотой Джонсон в главной роли не выйдет в российский прокат 25 сентября из-за отсутствия прокатного удостоверения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Атмосфера кино».