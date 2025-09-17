Евгений Цыганов в личном блоге поделился редким снимком своего 15-летнего сына Андрея. Звезда сериала «Первый номер» запечатлел наследника на съемочной площадке.
Андрей надел серую рубашку и черные классические брюки с подтяжками. Юному актеру уложили волосы в стиле 1950-х годов.
«По замашкам, вроде фраер, но не фраер, это точно», — подписал снимок 46-летний Цыганов, который ранее рассказывал, что его сын снимается с ним в одном проекте.
Андрей — средний сын Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой, в союзе которых родились семеро детей. Старшая дочь Полина также пошла по стопам родителей и стала актрисой.
После расставания с Леоновой Цыганов женился на актрисе Юлии Снигирь. В 2016 году у них родился сын Федор.