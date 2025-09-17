Ричмонд
Евгений Цыганов показал 15-летнего сына на съемочной площадке

Андрей Цыганов примерил ретро-наряд на съемках

Евгений Цыганов в личном блоге поделился редким снимком своего 15-летнего сына Андрея. Звезда сериала «Первый номер» запечатлел наследника на съемочной площадке.

Сын Евгения Цыганова Андрей
Сын Евгения Цыганова АндрейИсточник: Соцсети

Андрей надел серую рубашку и черные классические брюки с подтяжками. Юному актеру уложили волосы в стиле 1950-х годов.

«По замашкам, вроде фраер, но не фраер, это точно», — подписал снимок 46-летний Цыганов, который ранее рассказывал, что его сын снимается с ним в одном проекте.

Андрей — средний сын Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой, в союзе которых родились семеро детей. Старшая дочь Полина также пошла по стопам родителей и стала актрисой.

После расставания с Леоновой Цыганов женился на актрисе Юлии Снигирь. В 2016 году у них родился сын Федор.

В начале сентября Цыганов показал редкое фото 17-летней дочери Софии в честь ее дня рождения. Позже он рассказал, что девочка пока не решила, кем хочет стать. Артист также признался, что беспокоится о ее будущем.