Роберт Редфорд ушел из жизни 16 сентября 2025 года. Причиной его смерти стали осложнения из-за сердечной болезни, которую режиссеру диагностировали в 2019 году. Голливудской звезде было 89 лет. Он умер во сне в своем доме.
Актеров, которые были знакомы с режиссером и работали с ним, потрясла новость о его смерти. Они почтили его память и вспомнили, каким он был при жизни.
Скарлетт Йоханссон благодарна режиссеру за то, что он открыл ее миру как актрису. Именно Редфорд в 1998 году пригласил 11-летнюю Йоханссон сниматься в фильме «Заклинатель лошадей».
«Каждый день перед съемками каждой сцены он находил время, чтобы посидеть со мной и обсудить все моменты, которые приводили моего персонажа к тому или иному повороту в сюжете. Несмотря на суету во время всего съемочного дня, я всегда чувствовала, что у него есть время для нашей работы. Боб создавал на съемочной площадке спокойную и благоприятную атмосферу, где актеры могли совершать открытия. Он был терпеливым, заботливым и добрым», — рассказала актриса изданию People.
Она отметила, что режиссер показал ей, какой должна быть актерская игра. Именно благодаря ему Йоханссон заинтересовалась этой профессией.
«Боб, спасибо тебе за твою веру в меня, за твою милость и руководство. Ты вдохновил стольких артистов, включая меня, идти глубже, оставаться настоящим, раздвигать творческие границы и исследовать дальше, и за это мы бесконечно благодарны», — заключила звезда.
Леонардо ДиКаприо напомнил, что Роберт Редфорд не только был увлечен кино, он также уделял особое внимание защите окружающей среды. Актер подчеркнул, что режиссера будут помнить многие поколения.
«Актер, активист, страстный защитник окружающей среды и борец за искусство. Его непоколебимая приверженность делу защиты нашей планеты и стремление вдохновлять на перемены соответствовали его огромному таланту. Его влияние будет ощущаться еще многими поколениями», — написал в личном блоге звезда «Титаника».
Он добавил, что из жизни ушла настоящая легенда. Стоит отметить, что ДиКаприо и Редфорд играли одного персонажа в экранизациях романа «Великий Гэтсби». Редфорд появился в фильме 1974 года, а ДиКаприо снялся в новой картине в 2013 году.
Мэрил Стрип вместе с Редфордом снималась в картине «Из Африки» в 1985 году. После завершения съемок актеры продолжали дружить. Смерть приятеля огорчила Стрип.
«Один из львов ушел. Покойся с миром, мой прекрасный друг», — цитирует актрису Deadline.
Джейн Фонда снималась вместе с Робертом Редфордом в нескольких фильмах: «Босиком по парку», «Погоня», «Электрический всадник» и «Наши души по ночам». Актеры долгое время дружили.
«Сегодня утром у меня был шок, когда я прочитала, что Боба больше нет. Я не могу перестать плакать. Он много значил для меня и был прекрасным человеком во всех отношениях. Он выступал за Америку, за которую мы должны продолжать бороться», — высказалась актриса.
Барбра Стрейзанд снималась с актером в фильме «Какими мы были». Она отметила, что во время съемок каждый день был захватывающим, напряженным и полным чистой радости.
«Мы были такими противоположностями: он был из мира лошадей; у меня на них была аллергия! Да, мы продолжали пытаться узнать больше друг о друге, совсем как персонажи фильма. Боб был харизматичным, умным, энергичным, всегда интересным — и одним из лучших актеров всех времен», — отметила звезда.
Она вспомнила, что в последний раз виделась с режиссером за обедом. Они говорили тогда об искусстве и обещали отправить друг другу свои первые рисунки.
«Он был единственным в своем роде, и я так благодарна за возможность поработать с ним», — заключила актриса.
Ранее внуки умершего Роберта Редфорда показали архивные редкие кадры с дедом.