Стало известно, за сколько продают дом Дэвида Линча в Голливуде

Дом режиссера Дэвида Линча выставили на продажу за $15 млн
Дэвид Линч
Дэвид ЛинчИсточник: Legion-Media.ru

Дом режиссера Дэвида Линча в Голливуде продают за $15 миллионов. Об этом сообщает издание Variety.

Комплекс из трех зданий на улице Senalda Road принадлежал актеру больше 35 лет. В нем режиссер работал над фильмами «Малхолланд-драйв» и «Шоссе в никуда».

Главный корпус был построен в 1963 году, а соседние участки он приобрел позже. Там Линч разместил штаб-квартиру своей кинокомпании Asymmetrical Productions, а еще личную монтажную, кинозал и студию, которая стала домом Мэдисона из «Шоссе в никуда».

Интерьер выполнен в минималистичном и геометричном стилях. На территории расположен бассейн и двухэтажный гостевой дом.

Режиссера фильмов «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча не стало 16 января в возрасте 78 лет. Причиной, по информации TMZ, названа остановка сердца.

В документе указано, что артист страдал от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая могла быть вызвана продолжительным курением режиссера. В 2024 году Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких, которая не позволяла ему надолго покидать дом. Линч признался, что курить он начал уже в восемь лет.

Ранее не стало звезды фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв».