Джессика Альба появилась на публике с новым возлюбленным

Голливудская актриса Джессика Альба появилась на публике с новым бойфрендом Дэнни Рамиресом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци засняли знаменитость во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке. Влюбленные шли, держась за руки. Актриса была одета в темный корсет, коричневую кожаную куртку, голубые джинсы с завышенной талией и остроносые туфли на каблуках. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж. Дэнни Рамирес предпочел черную футболку, синий бомбер, темные джинсы и туфли.
В конце июля папарацци подловили 44-летнюю актрису и ее 32-летнего возлюбленного возле дома артиста в Лос-Анджелесе. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. Знаменитости были одеты в спортивные штаны, кроссовки и кепки. Джессика Альба добавила к образу куртку, а ее бойфренд — футболку.
Ранее 44-летняя Джессика Альба вышла на публику в кожаной юбке и колготках в сетку.