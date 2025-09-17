Фанаты Марго Робби обратились к актрисе с необычной просьбой

Голливудскую актрису Марго Робби попросили сменить стилиста после выхода в откровенном платье. Об этом сообщает издание Daily Mail.
15 сентября знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Большое смелое красивое путешествие». Она вышла на красную дорожку в оголяющем грудь черно-белом мини-платье Thierry Mugler 1998 года.
Во время продвижения ленты актриса также появилась на публике в абсолютно прозрачном наряде. Поклонники знаменитости не оценили ее откровенные наряды и призвали сменить стилиста.
«Что за откровенные платья в последнее время? Ей это совершенно ни к чему», «Интересно, зачем она это делает в последнее время? Ее гардероб в стиле Барби был просто потрясающим, но после рождения ребенка она стала носить образы все короче и короче. Ей это не нужно, хотя она потрясающая!», «Увольте этого стилиста», «Ее стилист понятия не имеет, как делать укладку. Ей нужно нанять другого человека», — писали интернет-пользователи.
В июле звезда снялась для обложки журнала Harper's Bazaar. Актриса позировала в розово-красном свитере крупной вязки. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж. В руках она держала лягушку.
Ранее Марго Робби пришла на премьеру в бюстгальтере и юбке с разрезом до бедра.