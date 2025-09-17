Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фанаты Марго Робби обратились к актрисе с необычной просьбой

Актрису Марго Робби попросили сменить стилиста после выходов в откровенных нарядах

Голливудскую актрису Марго Робби попросили сменить стилиста после выхода в откровенном платье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

15 сентября знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Большое смелое красивое путешествие». Она вышла на красную дорожку в оголяющем грудь черно-белом мини-платье Thierry Mugler 1998 года.

Во время продвижения ленты актриса также появилась на публике в абсолютно прозрачном наряде. Поклонники знаменитости не оценили ее откровенные наряды и призвали сменить стилиста.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

«Что за откровенные платья в последнее время? Ей это совершенно ни к чему», «Интересно, зачем она это делает в последнее время? Ее гардероб в стиле Барби был просто потрясающим, но после рождения ребенка она стала носить образы все короче и короче. Ей это не нужно, хотя она потрясающая!», «Увольте этого стилиста», «Ее стилист понятия не имеет, как делать укладку. Ей нужно нанять другого человека», — писали интернет-пользователи.

В июле звезда снялась для обложки журнала Harper's Bazaar. Актриса позировала в розово-красном свитере крупной вязки. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж. В руках она держала лягушку.

Ранее Марго Робби пришла на премьеру в бюстгальтере и юбке с разрезом до бедра.