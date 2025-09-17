Ричмонд
Внешность 61-летнего Брэда Питта на съемках нового фильма удивила фанатов

Актер снимается в продолжения фильма «Однажды в… Голливуде» про Клиффа Бута
Брэд Питт на съемках фильма «Приключения Клиффа Бута»
Брэд Питт на съемках фильма «Приключения Клиффа Бута»Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Брэд Питт посетил съемки продолжения «Однажды в… Голливуде» и удивил фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

61-летнего актера заметили на съемочной площадке нового фильма «Приключения Клиффа Бута». Так, он предстал перед папарацци с длинными волосами, в желтой рубашке, голубых джинсах и серых замшевых ботинках. Кроме того, Питт был в солнцезащитных очках-авиаторах.

Брэд Питт на съемках фильма «Приключения Клиффа Бута»
Брэд Питт на съемках фильма «Приключения Клиффа Бута»Источник: Legion-Media.ru

Читатели портала оценили внешность знаменитости в комментариях под материалом.

«Брэд все еще горяч», «Он, как всегда, прекрасен», «Он все еще такой красивый», «Прекрасный актер! Жду с нетерпением», «Обожаю его на экране», «Брэд очень хорошо выглядит для своих лет», — высказывались они.