У пары родились четверо детей. Первый сын, Скотт Энтони, трагически умер всего через два месяца после рождения в 1959 году. Дочь Шона Джин появилась на свет в 1960 году и впоследствии стала художницей. Сын Дэвид Джеймс, родившийся в 1962 году, выбрал профессию кинопродюсера, но ушел из жизни в 2020 году. Младшая дочь, Эми Харт, родившаяся в 1970 году, связала свою жизнь с кино, став актрисой и режиссером. Несмотря на семейные потери, Редфорд всегда подчеркивал, что семья остается главным источником его вдохновения и силы. В 1985 году Лола и Роберт развелись, и их расставание прошло спокойно, без скандалов.