Внуки Роберта Редфорда почтили его память. Коннор Шлоссер опубликовал серию снимков, на которых он был запечатлен в свои детские годы с дедом. Он отметил, что для него уход дедушки — большая потеря.
«Для всего мира он был выдающейся личностью, но для своей семьи он был просто… членом семьи. Покойся с миром, дедушка», — написал Шлоссер.
Лена Харт Редфорд, внучка звезды, также показала фото со знаменитым дедом. На кадрах она была запечатлена в детстве. На одном из фото они позировали в шапках Kangol.
«Это меня многому научило. … Мы все были в Kangol», — отметила Редфорд.
Напомним, у Роберта Редфорда было четверо детей от первой жены Лолы ван Вагенен. Первый сын Скотт умер через два месяца после рождения. Второго сына не стало в 2020 году. Дэвиду Джеймсу было 58 лет, он умер от онкологии.
У режиссера остались дочери — художница Шона Джин и актриса Эми Харт.
Роберт Редфорд ушел из жизни 16 сентября 2025 года во сне. Причиной стали осложнения от сердечного заболевания, с которым актер боролся с 2019 года. Ему было 89 лет.