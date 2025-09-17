Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Внуки умершего Роберта Редфорда показали архивные редкие кадры с дедом

Наследники отметили, что режиссер был выдающейся личностью
Роберт Редфорд с внуком, фото: соцсети
Роберт Редфорд с внуком, фото: соцсети

Внуки Роберта Редфорда почтили его память. Коннор Шлоссер опубликовал серию снимков, на которых он был запечатлен в свои детские годы с дедом. Он отметил, что для него уход дедушки — большая потеря.

«Для всего мира он был выдающейся личностью, но для своей семьи он был просто… членом семьи. Покойся с миром, дедушка», — написал Шлоссер.

Роберт Редфорд с внуком, фото: соцсети
Роберт Редфорд с внуком, фото: соцсети

Лена Харт Редфорд, внучка звезды, также показала фото со знаменитым дедом. На кадрах она была запечатлена в детстве. На одном из фото они позировали в шапках Kangol.

Роберт Редфорд с женой и внучкой, фото: соцсети
Роберт Редфорд с женой и внучкой, фото: соцсети

«Это меня многому научило. … Мы все были в Kangol», — отметила Редфорд.

Напомним, у Роберта Редфорда было четверо детей от первой жены Лолы ван Вагенен. Первый сын Скотт умер через два месяца после рождения. Второго сына не стало в 2020 году. Дэвиду Джеймсу было 58 лет, он умер от онкологии.

Роберт Редфорд с внучкой, фото: соцсети
Роберт Редфорд с внучкой, фото: соцсети

У режиссера остались дочери — художница Шона Джин и актриса Эми Харт.

Роберт Редфорд ушел из жизни 16 сентября 2025 года во сне. Причиной стали осложнения от сердечного заболевания, с которым актер боролся с 2019 года. Ему было 89 лет. 