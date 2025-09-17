Николь Кидман сейчас живет в Англии, где она снимается в продолжении фильма «Практическая магия». На время работы 58-летняя актриса сняла роскошный особняк в Хэмпстеде.
Инсайдеры сообщают, что звезда фильма «Плохая девочка» наслаждается жизнью в доме. Однако актриса уже долгое время живет в разлуке с мужем Китом Урбаном.
«Они стараются не теряться и созваниваться каждый день, когда разлучены. Но удивительно, сколько времени они уже проводят порознь после смерти матери Николь в сентябре прошлого года», — заявили источники, близкие к паре, изданию DailyMail.
Они добавили, что Кидман и Урбан пока идут разными путями. Музыкант сейчас гастролирует по США и Канаде с туром High and Alive. Актриса же увлечена съемками.
«Похоже, что они оба пошли разными путями. А Николь как раз обживается в своем домике мечты в Лондоне, на другом конце света», — отметили инсайдеры.
Они добавили, что пока не знают, сколько супруги продержатся в разлуке. Источники подчеркнули, что ранее Кидман и Урбан не расставились более чем на две недели.
«Никто не знает, сколько еще они смогут выдерживать такую ситуацию, ведь раньше они не проводили более двух недель порознь. Очевидно, сейчас все по-другому», — заключил инсайдер.
Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год стали мужем и женой. В 2008 году у пары родилась дочь Сандэй, а спустя два года — вторая дочь Фэйт.
До этого Кидман была замужем за коллегой Томом Крузом, с которым прожила 11 лет. Они взяли из детского дома девочку Изабеллу и мальчика Коннора.
Ранее Николь Кидман опубликовала редкие семейные фото с дочерями и сестрой.