Звезда сериала «Маргоша» улетела с дочерью из России

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева улетела с двухлетней дочерью Марусей из России. Актриса призналась подписчикам в соцсети, что для путешествия с ребенком выбрала Турцию. Она поделилась кадрами с отдыха в пятизвездочном отеле.
О второй беременности знаменитости стало известно в ноябре 2022 года. В День матери Берсенева рассекретила свое положение, показав снимок с округлившимся животом. Имя отца дочери артистка не называет. Звезда говорила подписчикам, что счастье любит тишину, поэтому она не будет разглашать подробности личной жизни.
Актриса признавалась, что во время беременности ни в чем себе не отказывала и в итоге набрала 22 килограмма. По словам Берсеневой, после родов она не спешила худеть, а постепенно восстанавливалась, правильно питаясь и занимаясь физической активностью. Это помогло артистке выстроить режим, который она продолжает соблюдать без срывов. Звезда отмечала, что стала весить меньше, чем до родов, и очень этому рада.
У звезды также есть 22-летний сын Никита от первого брака с Гурамом Кофенлу. Актриса со скандалом разводилась с отцом ребенка. Она ушла от мужа из-за рукоприкладства, о чем заявила публично.
