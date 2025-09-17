Однако возвращение Татьяны из отпуска с молодым любовником Никитой (Павел Деревянко) меняет планы девушек. Она заявляет, что больше не будет помогать дочерям, так как решила устроить собственную жизнь. Сестры с таким поворотом дел крайне не согласны, поэтому они решают если не помешать матери, то хотя бы доказать, что ее Никита — альфонс.