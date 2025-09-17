Ричмонд
Чем закончился 1 сезон сериала «Три сестры» и что было в финальных сериях

Этот сериал — комедийная история Татьяны, ее молодого любовника и взрослых дочерей. Рассказываем, чем закончился первый сезон кинокартины «Три сестры» и как сложилась судьба ключевых персонажей.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Три сестры
Кадр из сериала «Три сестры»

В первом сезоне сериала «Три сестры» зрители стали свидетелями непростых, но комичных жизненных ситуаций Татьяны, ее дочерей и молодого любовника. В финальных сериях зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты и развязки историй ключевых персонажей. Разберем, чем закончился первый сезон и как сложилась судьба главных героев.

Итоги финальной серии 1 сезона сериала «Три сестры»

Сериал «Три сестры» (2025) — российская комедийная драма, в центре которой — три родные сестры из Нижнего Новгорода: Ирина (Юлия Александрова), Ольга (Маруся Климова) и Маша (Полина Гухман). Все они мечтают переехать в Москву, рассчитывая на финансовую поддержку матери, Татьяны (Лариса Гузеева), владелицы сети ювелирных магазинов.

Однако возвращение Татьяны из отпуска с молодым любовником Никитой (Павел Деревянко) меняет планы девушек. Она заявляет, что больше не будет помогать дочерям, так как решила устроить собственную жизнь. Сестры с таким поворотом дел крайне не согласны, поэтому они решают если не помешать матери, то хотя бы доказать, что ее Никита — альфонс.

Кадр из сериала Три сестры
Кадр из сериала «Три сестры»

История сериала хоть и стара как мир, но сюжет получился закрученным. Оказалось, что Никита действительно полюбил Татьяну. Но козни со стороны Ирины, Ольги и Маши заставили его уехать. Девушки в последних сериях опомнились, поняли, насколько ошиблись и отправились искать возлюбленного мамы. 

Как сложилась судьба героев

Рассмотрим, как сложилась их судьба в финале первого сезона, какие решения они приняли и как завершились их сюжетные линии.

Татьяна

Лариса Гузеева в роли Татьяны в сериале Три сестры
Лариса Гузеева в роли Татьяны в сериале «Три сестры»

Татьяна заявляет, что заслуживает счастья и благополучия для себя самой. Это решение вызывает у дочерей чувство предательства и разочарования. Маша, Ольга и Ирина, осознав, что их мать не намерена поддерживать их материально, решают действовать самостоятельно. Они начинают искать способы обеспечить себе будущее. Никита, любовник Татьяны, чувствует себя использованным и решает уехать. 

Никита

Павел Деревянко в роли Никиты в сериале Три сестры
Павел Деревянко в роли Никиты в сериале «Три сестры»

Молодой любовник Татьяны, младше ее на 14 лет. В финале первого сезона Никита оставляет Татьяне записку и уезжает в неизвестном направлении. Его судьба непонятна до самого конца сериала. 

Ирина

Юлия Александрова в роли Ирины в сериале Три сестры
Юлия Александрова в роли Ирины в сериале «Три сестры»

Старшая из трех сестер. В финале сезона Ирина получает документы на дом, который мама просит продать. Это заставляет ее проверить свои предположения о возможном кругосветном путешествии Татьяны с Никитой. Но, как оказалось, Ирина ошибалась. 

Ольга

Маруся Климова в роли Ольги в сериале Три сестры
Маруся Климова в роли Ольги в сериале «Три сестры»

Средняя сестра, известная своим прагматизмом и заботой о семье. В финале она взрослеет в психологическом плане и решает искать собственные способы обеспечить себе и своей семье стабильность.

Маша

Полина Гухман в роли Маши в сериале Три сестры
Полина Гухман в роли Маши в сериале «Три сестры»

Младшая сестра, более эмоциональная и импульсивная. В финале сезона Маша принимает решение начать совместную жизнь со Стасом.

Будет ли продолжение сериала «Три сестры»

На данный момент официальной информации о продолжении сериала «Три сестры» нет. Продюсеры не делали заявлений о втором сезоне, поэтому поклонникам остается только ждать новостей и надеяться на продолжение истории героев.