Колин Фаррелл рассказал об актерском будущем своего 15-летнего сына Генри

Во время Нью-йоркской премьеры фильма «Большое, отважное, прекрасное путешествие» Колин Фаррелл принял участие в небольшой пресс-конференции. Он откровенно рассказал, пойдет ли его 15-летний сын Генри по актерским стопам.
«Сейчас он занят поисками своего собственного пути, а это самое важное», — признался Фаррелл.
«И даже если бы он пошел по актерскому пути, это не было бы сделано под моим влиянием. Он всегда будет идти своей выбранной дорогой», — продолжил размышлять Колин.
Напомним, что недавно Генри появился со знаменитым отцом на премии «Эмми». И это не первый их совместный выход в свет. Например, они вместе посетили красную дорожку 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2023 году.
Артист был номинирован на «Эмми» 2025 в категории «Лучшая мужская роль в мини-сериале или сериале-антологии», однако награду получил Стивен Грэм за «Переходный возраст».