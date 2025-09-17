Возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла на публику в платье с голыми плечами

Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стэйтемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.