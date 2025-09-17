«Ангел» Victoria's Secret показала фигуру в облегающем платье: «Осиная талия»

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск показала фигуру в облегающем платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в облегающем черном платье-жакете, подчеркивающем талию. Образ дополнили кожаные сапоги с острым мысом и солнцезащитные очки. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж.
«Осиная талия», «Шикарная», «Выглядите потрясающе», — написали пользователи соцсетей.
С 2015 года звезда состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.
Модель регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье». Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.
