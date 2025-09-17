Патрик Шварценеггер снялся с братом и сестрами на своей свадьбе

Старшая дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера опубликовала редкое фото с братьями и сестрой. Писательница Кэтрин Шварценеггер показала в соцсети семейные кадры, снятые на берегу озера Кер-д’Ален в Айдахо. Здесь состоялась свадьба старшего сына артиста. 31-летний Патрик Шварценеггер женился на своей 28-летней возлюбленной модели Эбби Чемпион.
«Милые моменты», — подписала фото сестра жениха.
Писательница неоднократно говорила подписчикам, что у них дружная семья. Шварценеггер встречается с братьями и сестрой не только по праздникам. Дети актера также отдыхают вместе и посещают светские мероприятия.
Звезда «Терминатора» в 1986 году женился на тележурналистке Марии Шрайвер. Она родила от актера дочерей Кэтрин и Кристину, а также сыновей Патрика и Кристофера. Экс-супруги после развода смогли выстроить нормальные отношения, иногда они встречаются на семейных праздниках. По словам артиста, он всегда будет благодарен Шрайвер за детей и прожитые вместе годы.
У экс-политика также есть внебрачный сын Джозеф, которого родила его домработница Милдред Патрисия Баэна. Мальчик появился в 1997 году, и только через 14 лет на семейной терапии с психологом артист признался своей жене, что является отцом подростка. По словам звезды «Терминатора», Шрайвер была «раздавлена» этой информацией и подала на развод. Шварценеггер по-прежнему винит себя за то, что причинил экс-супруге много боли.