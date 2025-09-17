Патрик Шварценеггер снялся с братом и сестрами на своей свадьбе

У экс-политика также есть внебрачный сын Джозеф, которого родила его домработница Милдред Патрисия Баэна. Мальчик появился в 1997 году, и только через 14 лет на семейной терапии с психологом артист признался своей жене, что является отцом подростка. По словам звезды «Терминатора», Шрайвер была «раздавлена» этой информацией и подала на развод. Шварценеггер по-прежнему винит себя за то, что причинил экс-супруге много боли.