Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Патрик Шварценеггер снялся с братом и сестрами на своей свадьбе

Дочь Шварценеггера опубликовала редкое фото с братьями и сестрой
Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер Шварценеггеры
Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер Шварценеггеры

Старшая дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера опубликовала редкое фото с братьями и сестрой. Писательница Кэтрин Шварценеггер показала в соцсети семейные кадры, снятые на берегу озера Кер-д’Ален в Айдахо. Здесь состоялась свадьба старшего сына артиста. 31-летний Патрик Шварценеггер женился на своей 28-летней возлюбленной модели Эбби Чемпион.

«Милые моменты», — подписала фото сестра жениха.

Писательница неоднократно говорила подписчикам, что у них дружная семья. Шварценеггер встречается с братьями и сестрой не только по праздникам. Дети актера также отдыхают вместе и посещают светские мероприятия.

Звезда «Терминатора» в 1986 году женился на тележурналистке Марии Шрайвер. Она родила от актера дочерей Кэтрин и Кристину, а также сыновей Патрика и Кристофера. Экс-супруги после развода смогли выстроить нормальные отношения, иногда они встречаются на семейных праздниках. По словам артиста, он всегда будет благодарен Шрайвер за детей и прожитые вместе годы.

У экс-политика также есть внебрачный сын Джозеф, которого родила его домработница Милдред Патрисия Баэна. Мальчик появился в 1997 году, и только через 14 лет на семейной терапии с психологом артист признался своей жене, что является отцом подростка. По словам звезды «Терминатора», Шрайвер была «раздавлена» этой информацией и подала на развод. Шварценеггер по-прежнему винит себя за то, что причинил экс-супруге много боли.