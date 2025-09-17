Ричмонд
Звезда «Универа» спела в платье с экстремальным разрезом

Актриса Настасья Самбурская снялась в платье с разрезом до бедра

Звезда «Универа», актриса и певица Настасья Самбурская появилась на публике в платье с экстремальным разрезом. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Настасья Самбурская / фото: соцсети
38-летняя знаменитость выступила в красном бархатном макси-платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Актриса также надела серьги с зелеными камнями, колье и очки в черной оправе. Образ певицы дополнил парик со светлыми волосами. Знаменитости сделали макияж с угольно-черными стрелками и алой помадой.

В середине июля звезда показала кадры, сделанные во время отдыха на курорте. На одном из видео актриса была запечатлена в черном корсетном платье-миди из прозрачного кружева и остроносых туфлях на каблуках. Артистка завершила свой образ массивными золотыми серьгами и браслетом. Певица сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Ранее Настасья Самбурская похвасталась фигурой в прозрачном боди.