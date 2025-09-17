Звезда «Универа» спела в платье с экстремальным разрезом

В середине июля звезда показала кадры, сделанные во время отдыха на курорте. На одном из видео актриса была запечатлена в черном корсетном платье-миди из прозрачного кружева и остроносых туфлях на каблуках. Артистка завершила свой образ массивными золотыми серьгами и браслетом. Певица сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.