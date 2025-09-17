Эмили Ратаковски опубликовала фото в топе с глубоким декольте

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в топе с экстремальным декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
34-летняя звезда предстала перед камерой в черном топе с декольте до пупка. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем с блеском для губ и стрелками на фоне букета цветов.
В начале сентября поклонник подловил Эмили Ратаковски и актера Остина Батлера на свидании. Модель и артист были замечены в ресторане при гостинице Waverly Inn в Вест-Виллидж, Нью-Йорк. Сообщается, что манекенщица пила мартини, а артист предпочел виски. Инсайдер заявил, что пара провела в заведении несколько часов. По его словам, Ратаковски несколько раз наклонялась к Батлеру, и в какой-то он обнял ее за плечи.
Сами знаменитости пока никак не реагировали на слухи о романе.
В феврале 2018 года модель вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.
Ранее Эмили Ратаковски снялась в топе с глубоким декольте.