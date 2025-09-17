Иск к Певцову передали в другой суд

«Гражданское дело по иску Тищенко А. Е. к Певцову Д. А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании принести извинения, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов передать по подсудности в Басманный районный суд города Москвы», — сказано в документах.