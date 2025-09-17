Ричмонд
Иск к Певцову передали в другой суд

Иск к Певцову из-за отказа в личном приеме передали в другой суд
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы передал по подсудности в Басманный райсуд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову из-за отказа в личном приеме, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Гражданское дело по иску Тищенко А. Е. к Певцову Д. А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании принести извинения, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов передать по подсудности в Басманный районный суд города Москвы», — сказано в документах.

Отмечается, что на передаче дела в другой суд по месту жительства Певцова настаивали его представители.

Заявительница Александра Тищенко в иске утверждает, что депутат Певцов отказал ей в личном приеме, «публично оскорбив и тем самым причинив нравственные страдания и душевные переживания», сообщали в суде.