Фильм «Терминатор» (1984) стал настоящей вехой в истории научной фантастики. Его визуальные эффекты, напряженный сюжет и культовые персонажи произвели фурор и до сих пор остаются эталоном жанра. Но за каждой сценой скрывалась целая история: уникальные решения режиссера Джеймса Кэмерона, творческие находки команды и неожиданные трудности.
В этой статье мы расскажем, как проходил процесс съемок, в каких условиях работала команда, сколько стоило воплотить в жизнь мир будущего и с какими сложностями пришлось столкнуться создателям. Вы узнаете не только о культовых моментах фильма, но и о том, как непросто иногда создавать настоящую легенду кино.
Особенности съемочного процесса
«Терминатор» — история о войне людей и машин, где киборг из будущего отправляется в прошлое, чтобы убить Сару Коннор, мать будущего лидера сопротивления Джона Коннора. На ее защиту встает солдат Кайл Риз, также прибывший из будущего.
Режиссером фильма выступил Джеймс Кэмерон, который уже тогда славился вниманием к деталям и нестандартными решениями. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер (Терминатор), Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Майкл Бин (Кайл Риз).
Фильм держит зрителя в напряжении от начала до конца. Во время съемок команда столкнулась с нестандартными техническими задачами и ограниченным бюджетом. Эти трудности сделали сам процесс создания фильма не менее интересным, чем его сюжет.
Изначально в роли Терминатора Кэмерон видел Лэнса Хенриксена
Сейчас в это трудно поверить, но Джеймс Кэмерон представлял Терминатора совсем иначе — в роли киборга он видел Лэнса Хенриксена. В те годы актер обладал яркой и запоминающейся внешностью, но его стройное телосложение мало соответствовало образу неумолимой машины-убийцы. Режиссер хотел, чтобы Терминатор выглядел максимально «человечно» и мог слиться с толпой, преследуя Сару Коннор и не вызывая подозрений. Впоследствии Хенриксен все же сыграл андроида у Кэмерона в «Чужих».
Параллельно на роль Терминатора пробовались Майкл Дуглас и Том Селлек. А вот Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон даже не пришли на прослушивание. Студия настаивала на том, чтобы в образе киборга появился телевизионный актер или известный спортсмен, и предлагала рассмотреть О. Джей Симпсона, но Кэмерон сразу отверг эту кандидатуру. Зато уговорить студию допустить Арнольда Шварценеггера оказалось гораздо сложнее.
Встретившись с начинающим тогда актером, Кэмерон изначально собирался отказать ему. Но в ходе разговора его внимание привлекло личное обаяние и энергия Арнольда, который страстно рассказывал о своем видении роли Терминатора. Джеймс Кэмерон понял, что этот двухметровый культурист, конечно, будет заметен в любой толпе, но его минимальная мимика и «непробиваемый» взгляд создают идеальный образ машины для убийства. Тем более роль была короткой — всего 17 реплик — и не требовала выдающихся актерских навыков.
Первого «Терминатора» снимали фактически «на коленке»
Когда в фильме был собран идеальный актерский состав, перед командой возникли новые трудности. Съемки пришлось отложить на девять месяцев из-за того, что Шварценеггер был занят работой над «Конаном-разрушителем». Кроме того, Линда Хэмилтон получила перелом лодыжки прямо на съемочной площадке, что также замедлило процесс.
Но трудности касались не только актеров. При ограниченном бюджете Кэмерон ставил перед собой цель снять качественный боевик, которым можно гордиться. Многие макеты и спецэффекты он создавал сам, используя опыт работы специалиста по визуальным эффектам. Например, в сцене раздавливания Терминатора прессом использовали манекен из плотной фольги, а сам пресс представлял собой крупные куски пенопласта, выкрашенные в металлический цвет.
Автомобильные погони снимались на обычной скорости, а эффект стремительного движения создавали уже на монтаже, ускоряя видео. Арендовать специальную операторскую тележку было слишком дорого, поэтому оператор Адам Гринберг придумал снимать с ручной камерой, сидя в инвалидной коляске, которую толкали ассистенты.
Джеймс Кэмерон также известен своими камео в фильмах, и «Терминатор» не стал исключением. Он дважды появился в фильме, но только голосом: первый раз — в сцене звонка от парня, который отменяет свидание с Сарой, и второй — озвучивая менеджера отеля, где скрываются Сара и Кайл.
Никто не надеялся на успех «Терминатора»
Продюсеры едва верили в успех проекта. Студия Orion довольно лениво продвигала «Терминатора», считая, что фильм быстро покинет прокат и получит уничижительные отзывы. Артур Крим, руководивший студией, резко заявил, что Кэмерон создал ровно то, чего он опасался, — «эксплотейшн в стиле Роджера Кормана». Студия даже решила отменить пресс-показы.
Тем не менее активное вмешательство агентов актеров изменило ситуацию. Они организовали просмотр для критиков, взялись за продвижение фильма и способствовали его прокату. В итоге «Терминатор» неожиданно стал настоящим хитом: в течение двух недель он удерживался в верхней части прокатного рейтинга и собрал только в США и Канаде около 38 миллионов долларов — по меркам того времени вполне впечатляющую кассу.
У красного глаза Терминатора есть своя история
По словам Арнольда Шварценеггера, съемки «Терминатора» нельзя было назвать легкими или веселыми. Чтобы оставаться в образе бесчувственного киборга, он старался не сближаться с коллегами по фильму — Майклом Бином и Линдой Хэмилтон.
Роль Терминатора предполагала серьезный физический дискомфорт. «Большую часть времени все мое лицо было вымазано клеем, чтобы закреплять приспособления для спецэффектов. К счастью, кожа у меня крепкая, поэтому химические реактивы не слишком ее разъедали, но все равно это было ужасно», — писал актер в автобиографии. Особо трудным было использование знаменитого красного глаза Терминатора: поверх собственного глаза Шварценеггер надевал устройство с проводом, по которому подавался ток для подсветки. Кроме того, он учился действовать механической рукой, пока собственная рука часами оставалась закрепленной за спиной.
В съемках «Терминатора» принимала участие собака режиссера
В «Терминаторе» собаки выполняют не просто роль фона — они настоящие «сенсоры» для бойцов Сопротивления, способные распознавать киборгов. Так, когда Кайл Риз и Сара Коннор останавливаются в мотеле, Кайл по привычке предлагает бездомной собаке понюхать свою руку. Реакция животного оказывается тревожным предупреждением: она начинает лаять, как только рядом появляется Терминатор.
Эта же собака сопровождает Сару в финале фильма: она сидит рядом с ней в машине, пока героиня записывает аудиопослание своему еще не рожденному сыну. На экране пса играет немецкая овчарка Джеймса Кэмерона по кличке Волчок — сокращение от «Беовульф».
I'll be back
За весь фильм Арнольд Шварценеггер произносит всего 17 фраз, но одна из них — «I'll be back» («Я вернусь») — стала по-настоящему культовой. Будучи австрийцем, Шварценеггер тогда еще не был полностью свободен в английском языке и настаивал на более точной, по его мнению, формулировке. Он предлагал сказать «I will be back» («Я обязательно вернусь»). Однако Джеймс Кэмерон остался непреклонен: сценарий не подлежал изменениям, и именно сокращенная фраза вошла в историю кино.
Когда проходили съемки фильма «Терминатор»
Съемки оригинального фильма «Терминатор» начались 19 марта 1984 года и завершились в июне 1984 года. Процесс был напряженным, так как многие сцены боев снимались ночью.
Местом съемок стал Лос-Анджелес и его окрестности. Сцена прибытия Терминатора была снята в обсерватории Гриффита, а сцена в клубе Tech Noir — на улице Хилл-стрит в центре города.
Бюджет съемок фильма «Терминатор»
На производство «Терминатора» (1984) ушло 6,4 миллиона долларов. Изначально планировалось потратить 4 миллиона долларов, но после того как Арнольд Шварценеггер согласился сыграть главную роль, продюсеры увеличили сумму до 6,4 миллиона.
Фильм стал коммерчески успешным, собрав 78,3 миллиона долларов в мировом прокате. Из них 38,4 миллиона долларов были получены в США и Канаде, а 40 миллионов долларов — в других странах.