Роль Терминатора предполагала серьезный физический дискомфорт. «Большую часть времени все мое лицо было вымазано клеем, чтобы закреплять приспособления для спецэффектов. К счастью, кожа у меня крепкая, поэтому химические реактивы не слишком ее разъедали, но все равно это было ужасно», — писал актер в автобиографии. Особо трудным было использование знаменитого красного глаза Терминатора: поверх собственного глаза Шварценеггер надевал устройство с проводом, по которому подавался ток для подсветки. Кроме того, он учился действовать механической рукой, пока собственная рука часами оставалась закрепленной за спиной.