Кончаловский: российское кино помогает достигать политических целей России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Отечественный кинематограф, как элемент мягкой силы, играет важную роль в достижении политических целей России. Таким мнением поделился кинорежиссер Егор Кончаловский на пресс-конференции в ТАСС.
«В 1990-х годах появилось такое выражение — мягкая сила. Это достижение политических целей, создание положительного образа страны не экономическими и не силовыми путями. В мягкой силе культура играет огромную роль, а в культуре на сегодняшний день наиболее понятным, актуальным и востребованным видом является именно кинематограф», — сказал он.
Кончаловский считает, что кинематограф необходимо продавать за границу, потому что он является продолжением и поддержкой русской литературы, которая всегда была гордостью и глубинной мощью страны. Режиссер добавил, что российские писатели всегда писали о глубоком и вечном, в отличие от их зарубежных коллег, пишущих о мести и выгоде.
По его словам, картины могут использоваться для повышения узнаваемости страны и ее национального бренда, а также применяться для создания положительного образа государства за рубежом.
«Дошло до того, что американская мечта стала нашей мечтой, а когда она развалилась — стало непонятно, что делать, и мне кажется, что задача кинематографа сегодня — создать русскую мечту, которая будет вести нас вперед несколько поколений. Надо отдать должное — в большинстве наших фильмов и сериалов участвует государство, оно невероятно поддерживает индустрию», — отметил он.
Развивая свою мысль, Кончаловский объяснил, что кино создает образы, которые воздействуют на людей на сознательном и подсознательном уровнях, вызывают ощущения и эмоции, остающиеся в человеке надолго и меняющие его.
«Вспомните, как русских изображают в зарубежных фильмах — всегда есть негативный контекст, это выстраивается системно. Мы должны бороться с этим», — сказал режиссер.
По мнению Кончаловского, кинематограф также может использоваться для сближения народов за счет обращения к «объединяющим основаниям». В пример он привел сотрудничество в сфере кино с Китаем. Россия всегда была западноцентрична, но сейчас она «разворачивается», и перед ней открывается мир Востока, где тоже есть фестивали и пространство для развития, заключил он.