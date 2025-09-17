Ричмонд
«Союзмультфильм» сделает аниме по «Чайке» Антона Чехова

Фильм находится в стадии препродакшна, сообщила генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская
Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская
Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия ОсетинскаяИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» приступила к работе над полнометражным анимационным фильмом по пьесе Антона Чехова «Чайка» в стилистике аниме. Об этом сообщила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в рамках осеннего партнерского саммита киностудии.

«Спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернется в новом формате. Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение, с одной стороны, а с другой — представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории», — сказала Осетинская.

По ее словам, в настоящее время фильм находится в стадии препродакшна.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» экранизирует произведения Корнея Чуковского.