«Союзмультфильм» сделает аниме по «Чайке» Антона Чехова

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» приступила к работе над полнометражным анимационным фильмом по пьесе Антона Чехова «Чайка» в стилистике аниме. Об этом сообщила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в рамках осеннего партнерского саммита киностудии.
«Спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернется в новом формате. Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение, с одной стороны, а с другой — представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории», — сказала Осетинская.
По ее словам, в настоящее время фильм находится в стадии препродакшна.
Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» экранизирует произведения Корнея Чуковского.