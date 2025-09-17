Стало известно имя самой красивой актрисы по мнению россиян

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Турецкая артистка Ханде Эрчел, снявшаяся в сериале «Постучись в мою дверь», стала самой красивой актрисой по мнению пользователей русскоязычного сегмента социальных медиа. Это следует из совместного исследования Kion и «Медиалогии», которое есть распоряжении ТАСС.
«Онлайн-кинотеатр KION совместно с компанией “Медиалогия” провели исследование: какие актрисы чаще всего упоминаются пользователями в контексте “красоты”. Абсолютным лидером рейтинга стала турецкая актриса Ханде Эрчел. Ее имя упоминали в контексте “красоты” 35 705 раз — почти в четыре раза больше, чем ближайшую “конкурентку” Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 390 раз», — отмечается в исследовании.
Кроме того, среди голливудских актрис, попавших в рейтинг, — Ева Лонгория (6 885 упоминаний), Марго Робби (6 778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5 717 упоминаний).
В числе российских артисток, чаще других упоминающихся в контексте красоты, — Юлия Снигирь (6 561 упоминаний), Светлана Ходченкова (4 762 упоминаний), Марина Александрова (3 635 упоминаний), а также Анна Чиповская (2 672 упоминаний) и Любовь Аксенова (1 810 упоминаний).
«Исследование затронуло русскоязычный сегмент социальных медиа — платформ, форумов и блогов (ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube, Youtube и другие). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Анализ охватил период с 1 января по 31 августа 2025 года. Результаты показали широкий интерес к теме женской привлекательности как в российском, так и в зарубежном кино», — поясняют в пресс-службе «Медиалогии».