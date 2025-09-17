Стало известно имя самой красивой актрисы по мнению россиян

«Исследование затронуло русскоязычный сегмент социальных медиа — платформ, форумов и блогов (ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube, Youtube и другие). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Анализ охватил период с 1 января по 31 августа 2025 года. Результаты показали широкий интерес к теме женской привлекательности как в российском, так и в зарубежном кино», — поясняют в пресс-службе «Медиалогии».