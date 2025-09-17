Актер Юрий Стоянов рассказал, что сохранить здоровье ему помогают баня и бассейн

Артист рассказал, что расслабляется и снимает напряжение после съемочных дней, работая за станком. По словам Стоянова, он создает из дерева предметы интерьера и дарит их коллегам. Кроме того, работа со столярным инструментом заменяет ему спортивные тренировки.