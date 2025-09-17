Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Юрий Стоянов рассказал, что сохранить здоровье ему помогают баня и бассейн

68-летний актер заявил, что чувствует себя лучше, чем в молодости
Юрий Стоянов, фото: пресс-служба
Юрий Стоянов, фото: пресс-служба

Народный артист РФ, актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал Пятому каналу, что поддерживать здоровье ему помогают баня и бассейн.

68-летний актер признался, что чувствует себя даже лучше, чем в молодости.

«Если вы поплаваете, проплывете около километра или километр в день, поверьте мне, этого достаточно. Если 25-метровый бассейн — это 40 раз. Километр», — рассказал Стоянов.

Артист рассказал, что расслабляется и снимает напряжение после съемочных дней, работая за станком. По словам Стоянова, он создает из дерева предметы интерьера и дарит их коллегам. Кроме того, работа со столярным инструментом заменяет ему спортивные тренировки.

Актер также сообщил, что ежегодно проходит полное обследование организма.