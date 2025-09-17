Актер Юрий Стоянов рассказал, что сохранить здоровье ему помогают баня и бассейн

Народный артист РФ, актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал Пятому каналу, что поддерживать здоровье ему помогают баня и бассейн.
68-летний актер признался, что чувствует себя даже лучше, чем в молодости.
«Если вы поплаваете, проплывете около километра или километр в день, поверьте мне, этого достаточно. Если 25-метровый бассейн — это 40 раз. Километр», — рассказал Стоянов.
Артист рассказал, что расслабляется и снимает напряжение после съемочных дней, работая за станком. По словам Стоянова, он создает из дерева предметы интерьера и дарит их коллегам. Кроме того, работа со столярным инструментом заменяет ему спортивные тренировки.
Актер также сообщил, что ежегодно проходит полное обследование организма.
