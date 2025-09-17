Актер Смольянинов может получить новый штраф за нарушение закона об иноагентах

На артиста Артура Смольянинова (признан в России иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) составили новый административный протокол за нарушение законодательства об иноагентах, ему грозит штраф. Об этом РИА Новости сообщили в Черемушкинском суде Москвы.
Отмечается, что протокол зарегистрирован в суде 15 сентября.
Дело возбуждено по статье КоАП о непредоставлении иноагентом сведений о себе в уполномоченный орган. За подобное нарушение предусмотрена санкция в виде штрафа от 30 до 50 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 13 октября.
Артист находится в розыске. Его заочно арестовали по уголовному делу о распространении ложной информации об армии РФ по мотивам политической ненависти, а также о разжигании вражды в интернете. Минюст включил его в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года он был занесен в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Ранее имущество Артура Смольянинова арестовали из-за долгов.