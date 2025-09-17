Актер Смольянинов может получить новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Артист находится в розыске. Его заочно арестовали по уголовному делу о распространении ложной информации об армии РФ по мотивам политической ненависти, а также о разжигании вражды в интернете. Минюст включил его в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года он был занесен в федеральный перечень террористов и экстремистов.