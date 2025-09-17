Дима Билан стал героем премьерного эпизода нового сезона «Простоквашино»

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский певец и автор-исполнитель Дима Билан появился в новой серии анимационного ситкома «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм».
Серия с участием Билана уже доступна в Okko. Премьера специальной серии состоялась в рамках осеннего партнерского саммита киностудии «Союзмультфильм». Сюжет серии рассказывает о том, как правильно делать сюрпризы для своих близких. Помимо камео в эпизоде под названием «Молниеносный сюрприз» также можно услышать песню Билана «Молния».
Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, представляя серию на осеннем партнерском саммите киностудии сказала, что в новом сезоне «Простоквашино» будет больше неожиданных гостей.
«Удивительно как в мультфильмах даже такие самые обычные вещи как умение делать сюрпризы раскрываются с совершенно новой стороны. Особенно ценно, когда к созданию этих историй подключаются такие талантливые и известные артисты, как Дима Билан», — сказала она.
В свою очередь Билан отметил, что музыка и мультфильмы — это «та самая энергия, которая объединяет поколения».
«Мы постарались создать очень искреннюю и добрую историю о каждом из нас. Я обожаю делать сюрпризы и верю, что эта серия станет неожиданным и радостным подарком для всех моих слушателей и поклонников “Простоквашино”», — сказал Билан.
Анимационный ситком «Простоквашино» выходит с 2018 года и является продолжением классического цикла мультфильмов по произведениям писателя Эдуарда Успенского. Героев «Простоквашино» озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Никита Волков (Шарик) и другие популярные актеры.
Все сезоны мультсериала «Простоквашино» можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.