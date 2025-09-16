«Союзмультфильм» экранизирует произведения Корнея Чуковского

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. «Союзмультфильм» и продюсерская компания «Яр&Ko» разрабатывают медиафраншизу на основе 11 произведений писателя Корнея Чуковского — «Мойдодыр», «Тараканище», «Крокодил», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе» и других. Об этом сообщила продюсер Нелли Яралова в рамках осеннего партнерского саммита киностудии.
По ее словам, в планах создать продукты разных форматов — игровое кино, анимацию, игры, комиксы.
«Корней Чуковский — самый издаваемый и продаваемый детский писатель в России, его книги лидируют по совокупному тиражу уже более 10 лет, регулярно занимая первое место по объемам продаж и изданий среди детских авторов. Эти истории до сих пор не теряют своей актуальности, и мы видим огромный потенциал в создании современной, многожанровой франшизы, которая познакомит новых зрителей с героями знаменитых произведений, а тем, кто вырос на этих историях, подарит возможность снова с ними встретиться», — сказала Яралова.
Продюсер уточнила, работа над сценарием первого фильма, который создает российский сценарист и продюсер Олег Маловичко («Притяжение», «Лед», «Метод», «Метод-2», «Лихие», «Трасса» и др.) уже на финальной стадии.