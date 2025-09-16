«Союзмультфильм» экранизирует биографию Кота Матроскина

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. «Союзмультфильм» работает над полнометражным игровым фильмом «Матроскин. Настоящая история». Об этом сообщила продюсер Нелли Яралова в рамках осеннего партнерского саммита киностудии.
«Кот Матроскин — самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных топах и хит-парадах. Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа», — рассказала она.
Работу над сценарием ведет известный российский сценарист и продюсер Олег Маловичко («Притяжение», «Лед», «Метод», «Метод-2», «Лихие», «Трасса» и др.). Планируется, что съемки фильма начнутся в 2026 году.
По словам Яраловой, картина расскажет о ранних годах жизни Кота Матроскина, о том, как он встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою философию жизни. По проекту идет подготовительная работа — разработка персонажей и сюжета.
В перспективе «Союзмультфильм» намерен выпустить несколько игровых фильмов, посвященных истории Кота Матроскина и создать на их основе масштабную франшизу.