Нелли Яралова возглавила направление игрового кино в «Союзмультфильме»

Она занимала позицию генерального продюсера кинокомпании «Амедиа»
Нелли Яралова
Нелли Яралова

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» запустила направление игрового кино, новое структурное подразделение возглавит продюсер Нелли Яралова. Об этом в рамках осеннего партнерского саммита киностудии сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

«В сегодняшнем мире каждый проект присутствует на рынке сразу в нескольких форматах — кино, анимация, компьютерные игры, мерч, аудиоподкасты. Большинство мировых гигантов выстраивают таким образом масштабные вселенные со множеством точек входа — это объективное требование времени. У нас есть множество оригинальных идей для направления игрового кино. К примеру, сейчас в разработке находится медиафраншиза “Орден Алой Звезды” авторства писателя Сергея Лукъяненко», — сказала Слащева.

Руководителем направления игрового кино стала продюсер Яралова. Ранее она основала и ведущее в России агентство талантов — «Агентство мтардаст», занимала позицию генерального продюсера кинокомпании «Амедиа», а также генерального продюсера компании «1−2−3 Production».

В 2022 году создала собственную студию «Яр&Ko», является лауреатом множества премий и фестивалей — «Золотой орел», «Тэфи», MIP TV, Original, АПКиТ.

«Я буду рада применить свой опыт и экспертизу для разработки как полнометражных, так и сериальных проектов “Союзмультфильма”. Студия обладает богатыми традициями, наследием, и в настоящее время активно развивается, являясь точкой притяжения талантов со всей страны, современных трендов и технологий. Думаю, у нас впереди множество ярких, значимых, востребованных зрителем проектов», — сказала она.