Нелли Яралова возглавила направление игрового кино в «Союзмультфильме»

«Я буду рада применить свой опыт и экспертизу для разработки как полнометражных, так и сериальных проектов “Союзмультфильма”. Студия обладает богатыми традициями, наследием, и в настоящее время активно развивается, являясь точкой притяжения талантов со всей страны, современных трендов и технологий. Думаю, у нас впереди множество ярких, значимых, востребованных зрителем проектов», — сказала она.