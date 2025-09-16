Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер и режиссер Анатолий Архипов

Актер и создатель театра «Петрушкина Слобода» Анатолий Архипов ушел из жизни
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Актер, режиссер и выдающийся деятель кукольного театра Анатолий Архипов ушел из жизни. Об этом сообщил коллектив основанного им театра «Петрушкина Слобода» в сообществе в социальной сети ВКонтакте.

В записи также уточняется, что в последнее время артист боролся с неназванным заболеванием. Архипова не стало 13 сентября, прощание с ним состоялось 16 сентября.

«Ушел наш родной, любимый человек. Он бы сказал: “опять попьем компотику” или “все там будем”. Таков был наш Толя: любил жизнь и при своей болезни не позволял себе уныния», — сказано в опубликованном некрологе.

Архипов являлся членом Международной организации кукольников УНИМА, а также состоял в Союзе театральных деятелей России. Известно, что в 2025 году его постановка «Черная речка. Кукольная дуэль» была удостоена двух призов престижной премии «Золотая маска». На протяжении нескольких лет Архипов также служил в Московском театре кукол заведующим постановочной частью. Представители театра отметили, что поставленный им спектакль «Петрушка» за десятилетие показали во множестве стран.