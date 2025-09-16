Умер актер и режиссер Анатолий Архипов

Архипов являлся членом Международной организации кукольников УНИМА, а также состоял в Союзе театральных деятелей России. Известно, что в 2025 году его постановка «Черная речка. Кукольная дуэль» была удостоена двух призов престижной премии «Золотая маска». На протяжении нескольких лет Архипов также служил в Московском театре кукол заведующим постановочной частью. Представители театра отметили, что поставленный им спектакль «Петрушка» за десятилетие показали во множестве стран.