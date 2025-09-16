Джиджи Хадид показала фигуру в мини-комбинезоне

Супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала фигуру в мини-комбинезоне. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили 30-летнюю Джиджи Хадид во время съемки для бренда Maybelline в Сохо, в Нью-Йорке. Супермодель была запечатлена в темно-синем джинсовом мини-комбинезоне, который дополнила кожаным поясом и ботильонами. Манекенщице собрали волосы в гладкий низкий хвост и сделали макияж с угольно-черными стрелками, румянами и помадой.
Недавно издание Radar Online со ссылкой на инсайдера писало, что Брэдли Купер отложил идею жениться на Джиджи Хадид, поскольку «боится» брака. Несмотря на то, что влюбленные состоят в отношениях более двух лет, актера пугает мысль о долгосрочных обязательствах. По словам собеседника таблоида, артист идеализирует брак своих родителей, поэтому «ему трудно решиться на этот шаг».
При этом мать Джиджи Хадид Иоланда настаивает на свадьбе дочери с артистом.
«Иоланда видит, как сильно Джиджи обожает Брэдли, и она хочет видеть свою девочку счастливой и в безопасности — и как можно скорее», — поделился источник.