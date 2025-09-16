В «Москино» завершились съемки эпизодов сериала «Золото скифов»

В кинопарке «Москино» завершили съемки эпизодов многосерийной приключенческой истории «Золото скифов», пишет «Вечерняя Москва».
Снявшийся в главной роли актер Денис Никифоров и креативный продюсер сериала Светлана Карасева рассказали, что эпизоды снимали в павильонах «Витебский вокзал», «Аэропорт», в «Самолете Ту-154» и в «Дальневосточном городе».
Так, в локации «Витебский вокзал» сняли завязку, когда главных героев провожают на археологические раскопки и они садятся в поезд. В локации «Аэропорт» сняли сцену, в которой охранники главного антагониста встречают одного из главных героев, а внутри «Самолета Ту-154» — эпизод, где герой идет заходит на борт и ему становится плохо.
В локации «Дальневосточный город» сняли важный исторический блок из нескольких зрелищных сцен, происходящих в 18 веке.
«За один день мы отсняли на проекте “Золото скифов” три очень сложных объекта: железнодорожный вокзал, самолет Ту-154 и аэропорт», — рассказал Денис Никифоров.
Ранее сообщалось, что сериал «Золото скифов» от режиссера Евгения Бедарева станет отечественной новинкой в телевизионном сезоне 2025/2026. Премьера состоится на канале СТС.