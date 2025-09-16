В «Москино» завершились съемки эпизодов сериала «Золото скифов»

Так, в локации «Витебский вокзал» сняли завязку, когда главных героев провожают на археологические раскопки и они садятся в поезд. В локации «Аэропорт» сняли сцену, в которой охранники главного антагониста встречают одного из главных героев, а внутри «Самолета Ту-154» — эпизод, где герой идет заходит на борт и ему становится плохо.