Дмитрий Астрахан выпустит спектакль по пьесе Артура Миллера

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ художественный руководитель Театра на Трубной Дмитрий Астрахан готовит к выпуску спектакль «Салемские ведьмы» по пьесе Артура Миллера «Суровое испытание». Об этом режиссер сообщил на пресс-конференции в ТАСС.
«Сейчас я репетирую спектакль “Салемские ведьмы” по выдающейся пьесе Артура Миллера “Суровое испытание”. Выпускать постановку я буду в конце ноября. Буду также ставить спектакль по современной пьесе сценариста Олега Данилова, с которым я работаю на протяжении всей жизни. История будет называться “Семейная идиллия”», — сказал Астрахан.
Кроме того, в число премьер войдет спектакль Романа Самгина по пьесе Алексея Толстого «Касатка».
«Вместе с Розой Хайруллиной, автором спектакля “Однажды”, мы решили — идею принесла она — сделать на Малой сцене еще один экспериментальный спектакль», — добавил худрук, не раскрывая деталей грядущей премьеры.
Также в планах театра — постановка пьесы немецкого драматурга XVIII века Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». Над спектаклем будет работать сам художественный руководитель Театра на Трубной. Как добавил в заключение Астрахан, в новом сезоне режиссер Дмитрий Мужжухин обратится к одной из пьес Виктории Токаревой. Подробности о будущей постановке худрук театра раскрывать не стал.