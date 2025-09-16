Дмитрий Астрахан выпустит спектакль по пьесе Артура Миллера

Также в планах театра — постановка пьесы немецкого драматурга XVIII века Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». Над спектаклем будет работать сам художественный руководитель Театра на Трубной. Как добавил в заключение Астрахан, в новом сезоне режиссер Дмитрий Мужжухин обратится к одной из пьес Виктории Токаревой. Подробности о будущей постановке худрук театра раскрывать не стал.