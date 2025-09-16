Ричмонд
Дмитрий Астрахан выпустит спектакль по пьесе Артура Миллера

Постановка выйдет в конце ноября
Дмитрий Астрахан в шоу «Секрет на миллион»
Дмитрий Астрахан в шоу «Секрет на миллион»

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ художественный руководитель Театра на Трубной Дмитрий Астрахан готовит к выпуску спектакль «Салемские ведьмы» по пьесе Артура Миллера «Суровое испытание». Об этом режиссер сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

«Сейчас я репетирую спектакль “Салемские ведьмы” по выдающейся пьесе Артура Миллера “Суровое испытание”. Выпускать постановку я буду в конце ноября. Буду также ставить спектакль по современной пьесе сценариста Олега Данилова, с которым я работаю на протяжении всей жизни. История будет называться “Семейная идиллия”», — сказал Астрахан.

Кроме того, в число премьер войдет спектакль Романа Самгина по пьесе Алексея Толстого «Касатка».

«Вместе с Розой Хайруллиной, автором спектакля “Однажды”, мы решили — идею принесла она — сделать на Малой сцене еще один экспериментальный спектакль», — добавил худрук, не раскрывая деталей грядущей премьеры.

Также в планах театра — постановка пьесы немецкого драматурга XVIII века Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». Над спектаклем будет работать сам художественный руководитель Театра на Трубной. Как добавил в заключение Астрахан, в новом сезоне режиссер Дмитрий Мужжухин обратится к одной из пьес Виктории Токаревой. Подробности о будущей постановке худрук театра раскрывать не стал.